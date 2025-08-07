Чорний Місяць з'явиться в серпні: що це таке та чому його ніхто не побачить

Чорний Місяць з’явиться в серпні / © Associated Press

23 серпня 2025 року відзначиться рідкісним астрономічним явищем — чорним Місяцем. Це буде єдиний чорний Місяць цього року, і наступного такого явища доведеться чекати до 2027 року.

Про це повідомляє IFLScience.

Попри те, що його практично неможливо побачити, воно має важливе значення для астрономів, спостерігачів неба.

Чорний Місяць — це термін, який вживається для опису другої за рахунком фази нового Місяця в сезоні у період між рівноденням і сонцестоянням, що включає чотири фази Місяця.

У серпні 2025 року цей чорний Місяць буде третім молодиком у сезоні. Такі явища трапляються приблизно раз на 33 місяці. Востаннє сезонний чорний Місяць фіксувався понад два роки тому, а наступний очікується лише у серпні 2027 року, тоді він збігатиметься з потужним сонячним затемненням.

Попри те, що під час молодика Місяць технічно перебуває в небі, його не видно із Землі. Він розташовується між нашою планетою і Сонцем, не відбиває світла й губиться у денному сяйві. Жодного затемнення цього разу не буде, тож для ока це буде просто темна ніч — і саме в цьому полягає практичне значення чорного Місяця для астрономів і спостерігачів.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня над Україною відбудеться повне місячне затемнення. Місяць повністю зануриться в тінь Землі та набуде червоного відтінку.