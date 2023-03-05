Чотирьом країнам загрожує потоп через льодовикові озера — дослідження

Танення льодовиків може спричинити масштабні повені, під загрозою території, де проживають близько 15 млн людей.

До кінця століття близько половини з 215 тисяч льодовиків на Землі розтануть, що спричинить масштабні повені через прориви льодовикових озер. Цей процес стане руйнівним для чотирьох країн – Індії, Пакистану, Перу і Китаю.

До такого висновку дійшли науковці з Університету Ньюкасла у Великій Британії, повідомляє Science Alert.

Дослідження свідчить, що території, на яких проживає близько 15 мільйонів людей, можуть опинитися під загрозою затоплення.

Найбільша небезпека загрожує Пакистану і Китаю. Зокрема, у Пакистані у безпосередній близькості до льодовикового озера, яке може прорвати, живе понад 2 мільйони людей, у Китаї – мільйон. Перу посідає у цьому рейтингу небезпеки третє місце, а Індія розташувалася на четвертому.

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Дослідники зауважили, що передбачити, коли саме льодовикове озеро переповниться, вкрай складно, поки що вчені можуть лише попередити про загрозу.

За їхніми словами, прориви льодовикових озер здатні спричиняти масштабні повені, а шлях руйнування може тягтися більш як на 100 кілометрів.

Нагадаємо, в останньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) йдеться, що нагрівання планети та підвищення рівня океану прискорюються, останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень, і ніщо уже не зупинить танення льодовиків.

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