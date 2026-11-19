Верблюди-вампіри з чотирма іклами жили 12 млн років тому / © Associated Press

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Близько 11–12 мільйонів років тому на території Північної Америки мешкали незвичайні верблюди з довгими ногами та чотирма великими вигнутими зубами. Дослідники встановили, що ці тварини належали до раніше невідомого роду, який, імовірно, був споріднений із сучасними ламами.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на дослідження Музею природної історії та науки Нью-Мексико.

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Стародавній вид отримав назву Vampyrocamelus welshi. Його представники мешкали на території сучасних американських штатів Техас, Оклахома та Небраска. Ці тварини мали видовжену статуру й тонкі довгі кінцівки, а зовні нагадували жирафів.

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Найхарактернішою особливістю стародавніх верблюдів були їхні зуби. У верхній щелепі розташовувалися дві пари великих вигнутих зубів із загостреними кінцями. У самців вони були значно більшими, ніж у самиць, у яких ікла нагадували невеликі кілочки.

За припущенням учених, самці могли використовувати великі ікла для демонстрації, залякування та суперництва з іншими представниками свого виду. Подібну функцію виконують роги оленів.

Що відомо про відкриття

Встановити особливості вимерлих тварин вдалося завдяки дослідженню скам’янілостей із колекції Американського музею природної історії в Нью-Йорку.

Науковці вивчили понад 100 викопних решток, зокрема черепи, щелепи, зуби та кістки кінцівок. Більшість матеріалів походить із відкладень Кларендон у Техасі, де скам’янілості збирали приблизно від 1929 до 1960 року.

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Дослідники порівняли пропорції знайдених кісток із рештками інших північноамериканських верблюдів. Виявлені відмінності дозволили виокремити новий рід Vampyrocamelus, єдиним відомим видом якого є V. welshi.

Вид назвали на честь палеонтолога Еда Велша за його внесок у вивчення ссавців кайнозойської ери, зокрема викопних верблюдів.

Водночас деякі особливості анатомії вимерлих верблюдів залишаються невивченими через відсутність окремих частин скелета. Зокрема, дослідники досі не мають викопних хребців, повних тазових кісток, а також кісток щиколоток і пальців ніг цих тварин.

Реконструкція голови Vampyrocamelus, на якій зображено характерні парні верхні ікла з обох боків. Фото: К. Марріотт/The Evolution of North American Camels (2026)

Чим харчувалися стародавні верблюди

Попри незвичайні ікла, Vampyrocamelus welshi, найімовірніше, був травоїдною твариною. Інші його зуби за будовою нагадували зуби верблюдів і мали поверхні, пристосовані до пережовування їжі.

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Водночас учені поки не можуть визначити, чи харчувався цей вид переважно листям і чагарниками, чи також споживав траву.

Нагадаємо, раніше науковці навчилися отримувати генетичні дані горбатих китів із крапель слизу та біологічного матеріалу, які тварини викидають під час видиху, — без дотиків і травмування морських велетнів.

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