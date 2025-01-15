Чумацький Шлях може приховувати гігантські невидимі зірки

Вчені припускають, що в ядрах галактик, зокрема в Чумацькому Шляху, може існувати гігантська невидима зірка, сформована з так званої "розмитої" темної матерії.

Про це повідомило видання Live Science.

Вчені продовжують дослідження темної матерії, яка, ймовірно, становить більшу частину маси галактик. Згідно з однією з теорій, темна матерія складається з важких частинок, що майже не взаємодіють зі світлом та звичайною матерією. Однак ця теорія не пояснює низьку щільність ядер галактик, де, за моделями, темна матерія повинна накопичуватися, підвищуючи їхню щільність.

Одне з можливих рішень цієї проблеми полягає в тому, що темна матерія може складатися з дуже легких частинок, які є настільки малими, що їхня квантово-хвильова природа проявляється на галактичних масштабах. Вчені назвали ці частинки "розмитою" темною матерією. Вони здатні формувати великі згустки, які можуть створювати темні зірки.

Темні зірки можуть досягати розміру в тисячі світлових років, при цьому маючи невелику масу завдяки легкості своїх складових частинок. Це дозволяє їм бути присутніми в ядрах галактик, забезпечуючи їх масу без надмірної щільності.

Дослідження підтверджує, що галактики складаються не лише з темної, а й звичайної матерії, як-от газові хмари та зірки, які можна побачити. Вчені створили модель галактики, щоб зрозуміти, як розмита темна матерія взаємодіє із звичайним газом.

У моделі темна матерія зібралася в центрі галактики, утворивши великий об'єкт, оточений розсіяними хмарами. Звичайний газ змішався з темною матерією, утворивши величезну ферміонно-бозонну зірку розміром до 10 000 світлових років. Зірка була майже невидимою, бо світло випромінював лише звичайний газ.

Це відкриття дає нові докази існування розмитої темної матерії в ядрах галактик. Подальші дослідження допоможуть вченим краще зрозуміти, як виглядають темні зірки в цих регіонах і як їх можна виявити.

Нагадаємо, космічний зонд зробив унікальні знімки Меркурія.

Читайте також: