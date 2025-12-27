Чи буде полярне сяйво на Новий рік: вчені оцінили наслідки потужного спалаху на Сонці

Полярне сяйво / Ілюстративне фото

Сонце вирішило нагадати про себе під кінець року. У суботу, 27 грудня, прилади спостереження зареєстрували різкий сплеск випромінювання.

Про подію офіційно повідомили фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC).

Найсильніший за три тижні

Ця подія стала найпотужнішою за останні тижні. Спалах досяг піку близько 04:00 за Киъвським часом і отримав класифікацію M5.1.

Востаннє подібну високу активність фіксували 8 грудня, коли Сонце видало екстремальний спалах класу X1.1. Той викид був значно потужнішим і навіть спричинив тимчасові збої радіозв’язку в Австралії та Південно-Східній Азії. Нинішній спалах хоч і слабший (клас M — це «помірний» рівень), але його інтенсивність становить приблизно 50% від порогу найвищого класу X.

Повернення «старої» плями

Астрономи з’ясували, що джерелом нинішнього вибуху стала нова активна область, розташована поблизу групи плям AR 4323.

Цікаво, що ця зона фактично є «спадкоємцем» старих активних регіонів (AR 4294/4296), які вже турбували Землю на початку грудня. Пляма зробила повний оберт разом із Сонцем і знову з’явилася на східному краї зірки, готове до нових викидів.

Наслідки: радіоблекаут і прогноз на Новий рік

Спалах вже спричинив наслідки для нашої планети:

Зафіксовано радіоблекаут рівня R2 (помірний).

Це могло призвести до деградації або втрати високочастотного радіозв’язку на освітленій стороні Землі протягом десятків хвилин.

Що стосується магнітних бур у новорічну ніч, то прогноз наразі втішний.

За даними Sansa Space Weather, геомагнітні умови найближчими днями, 28-30 грудня, очікуються переважно на «тихому» рівні. Оскільки спалах не був спрямований прямо в бік Землі, шанси побачити полярне сяйво у ніч проти 1 січня залишаються низькими.

Нагадаємо, сонячний зонд Parker Solar Probe зафіксував непередбачену поведінку Сонця. Знімки, зроблені під час рекордного зближення апарата із зіркою, вперше показали у деталях, як частина магнітного матеріалу після потужного викиду знову падає назад на Сонце.