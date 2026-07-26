Чи було життя на Марсі: що насправді виявила перша місія на Червоній планеті

Перше фото з поверхні Марса / © NASA

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Перший в історії успішний посадковий апарат на Марсі, американський Viking 1, який пів століття тому передав на Землю перші фотографії з поверхні Червоної планети, міг не лише зафіксувати можливі ознаки позаземного життя, а й ненавмисно знищити докази його існування під час проведення своїх експериментів. Попри офіційний висновок NASA про відсутність переконливих доказів життя, суперечки навколо результатів місії тривають і сьогодні.

Про це повідомляє Live Science.

20 липня 1976 року космічний апарат NASA Viking 1 став першим в історії людства, який успішно здійснив посадку на Марсі та передав фотографії безпосередньо з поверхні Червоної планети.

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За даними NASA, автоматична станція була запрограмована зробити перший знімок лише через 25 секунд після приземлення. Посадка відбулася о 7:53 за східним часом США — рівно через сім років після історичної висадки екіпажу Apollo 11 на Місяць.

Спочатку місію планували завершити до 4 липня 1976 року, щоб приурочити її до 200-річчя незалежності США, однак дату довелося перенести через тривалий пошук безпечного місця для посадки.

Апарат приземлився в районі Хрісе Планітія, на північ від марсіанського екватора. Через величезну відстань між Марсом і Землею підтвердження успішної посадки надійшло лише через 19 хвилин після самої події.

Зображення, яке увійшло в історію

Перший знімок почав повільно з’являтися на екранах Лабораторії реактивного руху NASA приблизно через 40 хвилин після посадки. Зображення формувалося рядок за рядком, відкриваючи людству кам’янисту поверхню іншої планети.

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Керівник групи обробки зображень посадкового модуля Томас Мач згадував, що із захопленням спостерігав за появою перших рядків фотографії.

«Видно каміння та пісок, і — нарешті, у крайньому правому куті — одна з опор апарата, символічний артефакт, який скріплює наше досягнення печаткою реальності… Я знову і знову повторюю: „Це неймовірно“», — розповідав він.

Фотографія продемонструвала тверду, вкриту камінням поверхню Марса, а вже наступного дня на Землю передали перше кольорове зображення. Незабаром учені отримали й повну панораму місця посадки.

Місія, яка змінила науку про Марс

Програма Viking складалася з двох орбітальних апаратів і двох посадкових модулів. Через шість тижнів після Viking 1 на Марс успішно прибув Viking 2, який здійснив посадку в районі Утопія Планітія.

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Орбітальні станції детально картографували планету та передали на Землю понад 52 тисячі орбітальних фотографій, а посадкові модулі надіслали ще близько 4,5 тисячі знімків із поверхні.

Саме ця місія заклала основу сучасних досліджень Марса та значно розширила знання людства про геологію й клімат Червоної планети.

Чи знайшов Viking життя на Марсі?

Найбільшу загадку місії становлять результати перших в історії експериментів із пошуку життя в марсіанському ґрунті.

Офіційний висновок після завершення досліджень полягав у тому, що переконливих доказів існування живих організмів знайти не вдалося. Водночас частина науковців досі переконана, що один із проведених експериментів усе ж зафіксував біологічну активність.

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Інша гіпотеза є ще більш інтригуючою: деякі дослідники припускають, що самі експерименти могли випадково зруйнувати органічні сполуки або інші потенційні докази існування життя, які намагалися виявити.

Інтерес до цих даних знову зріс після відкриттів наступних місій. Зокрема, марсохід Curiosity виявив на Марсі органічні молекули, а апарат Phoenix — перхлоратні солі, які могли вплинути на результати експериментів Viking. Саме тому частина вчених сьогодні повторно аналізує архівні дані легендарної місії.

Загадка, яка досі не має відповіді

Viking 1 працював на Марсі до 1982 року, коли зв’язок із ним було втрачено через помилку програмного забезпечення під час оновлення. Його «побратим» Viking 2 припинив роботу двома роками раніше.

Попри завершення місії, головне питання, яке вона залишила після себе, досі не має остаточної відповіді: чи став Viking 1 першим апаратом, який побачив ознаки життя за межами Землі, чи ж під час власних експериментів ненавмисно знищив найважливіші докази його існування. Саме ця невизначеність і через 50 років залишається однією з найбільших загадок сучасної планетології.

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Нагадаємо, на Марсі частину підземних поштовхів не можна пояснити тектонічними процесами або падінням метеоритів. Походження деяких сейсмічних подій залишається невідомим.

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