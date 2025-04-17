Чи дійсно працює правило п'яти секунд: дослідник дав остаточну відповідь

Чи дійсно працює правило п'яти секунд. / © Фото з відкритих джерел

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Багаторічна суперечка про те, чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу, якщо підняти її за п’ять секунд, нарешті отримала наукову відповідь — і вона не втішна для прихильників цього “правила”.

Популярний TikTok-блогер HowDirtyIs провів експеримент із чашками Петрі, щоб з’ясувати, скільки бактерій осідає на поверхні за різний час — від 0 до 60 секунд.

Результат шокував: вже менш ніж через п’ять секунд на чашці з’явилися сотні бактеріальних колоній.

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“П’ять секунд або шістдесят — усе одно буде огидно”, — підсумував автор. За його словами, навіть “0 секунд — уже занадто довго”, щоб уникнути зараження.

Походження міфу залишається незрозумілим: одні приписують його Чингісхану, інші — американській телекулінарці Джулії Чайлд. Але незалежно від легенд, наукові дані кажуть одне: бактерії діють миттєво.

Користувачі соцмереж відреагували по-різному. Хтось зізнався, що “більше ніколи не підніме їжу з підлоги”, а хтось пожартував: “Бро, зіпсував мої спагетті”.

Тим не менш, знайшлися і ті, кого результат не збентежив: “Я їв з підлоги все дитинство — і досі живий”.