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- Наука та IT
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Чи дійсно працює правило п'яти секунд: дослідник дав остаточну відповідь
Результат дослідження шокував: вже менш ніж через п’ять секунд на чашці з’явилися сотні бактеріальних колоній.
Багаторічна суперечка про те, чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу, якщо підняти її за п’ять секунд, нарешті отримала наукову відповідь — і вона не втішна для прихильників цього “правила”.
Популярний TikTok-блогер HowDirtyIs провів експеримент із чашками Петрі, щоб з’ясувати, скільки бактерій осідає на поверхні за різний час — від 0 до 60 секунд.
Результат шокував: вже менш ніж через п’ять секунд на чашці з’явилися сотні бактеріальних колоній.
“П’ять секунд або шістдесят — усе одно буде огидно”, — підсумував автор. За його словами, навіть “0 секунд — уже занадто довго”, щоб уникнути зараження.
Походження міфу залишається незрозумілим: одні приписують його Чингісхану, інші — американській телекулінарці Джулії Чайлд. Але незалежно від легенд, наукові дані кажуть одне: бактерії діють миттєво.
Користувачі соцмереж відреагували по-різному. Хтось зізнався, що “більше ніколи не підніме їжу з підлоги”, а хтось пожартував: “Бро, зіпсував мої спагетті”.
Тим не менш, знайшлися і ті, кого результат не збентежив: “Я їв з підлоги все дитинство — і досі живий”.