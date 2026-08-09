Чи може блискавка збити літак: що відбувається з лайнером під час удару

Чи може блискавка збити літак / © pexels.com

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Стереотип про те, що блискавка вдаряє в кожен літак рівно раз на рік, а струм у 200 тисяч ампер проходить крізь увесь корпус і виходить через хвіст — це суттєве перебільшення. Хоча влучання блискавок у цивільній авіації дійсно є звичною справою.

Про це пише Space Daily.

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Блискавки влучають у літаки: наскільки ця небезпека є серйозною

За даними Федерального авіаційного управління США (FAA) та концерну Airbus, пасажирські літаки справді зазнають ударів блискавками приблизно 1–2 рази на рік, або ж раз на 3 000 годин польоту.

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Однак це лише середній показник для всього повітряного флоту. Реальна частота залежить від маршрутів, сезону та інтенсивності експлуатації: борт, який регулярно курсує грозовими регіонами, ризикує значно частіше потрапити під удар блискавки, ніж той, що літає у спокійніших широтах.

Цікаво, що літак може не просто перехопити вже сформований розряд, а й сам спровокувати його. Навіть якщо оминати епіцентри штормів із турбулентністю та градом, лайнер потрапляє у потужне електричне поле, де його металеві виступи — ніс, кінчики крил чи хвостові частини — випускають власні мікророзряди.

Вони з’єднуються з грозовим каналом, і літак на мить стає його частиною. Оскільки судно рухається з високою швидкістю, точка контакту часто «ковзає» фюзеляжем і залишає серію дрібних слідів на обшивці.

Сила струму під час влучання варіюється від 10 000 до 200 000 ампер, проте максимальні значення тривають менше секунди. За даними Національної метеорологічної служби США, середня сила розряду становить близько 30 тисяч ампер.

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На класичних алюмінієвих суднах захист працює за принципом клітки Фарадея: струм проходить зовнішньою металевою оболонкою, не потрапляючи всередину пасажирського салону.

У сучасних композитних літаках для цього використовують спеціальні вбудовані металеві сітки, фольгу та заземлення. Додатково від наведеної напруги захищають електронні системи, необхідні для безпечного польоту, та паливні системи.

Під час влучання пасажири можуть побачити яскравий спалах або почути гучний хлопок, хоча часто інцидент проходить взагалі непомітно. Пілоти також не завжди фіксують удар за приладами.

Проте за найменшої підозри на розряд після посадки техніки оглядають судно, шукають оплавлення, дрібні отвори чи пошкодження матеріалів. Більшість оглядів виявляє незначні пошкодження.

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Що буде, якщо в літак вдарить блискавка

Нагадаємо, удар блискавки по літаку не вважається рідкістю в авіації, а сучасні повітряні судна спроєктовані так, щоб безпечно витримувати подібні явища. Видання Travel+Leisure навело історію мандрівника, який під час рейсу United Express з Лексінгтона до Чикаго пережив влучання блискавки в літак.

Під час зниження у штормову погоду пасажири побачили спалах світла, а в салоні короткочасно замерехтіло табло та пролунав тихий звук, проте жодних серйозних наслідків це не спричинило, що згодом підтвердив екіпаж.

Колишній пілот United Airlines пояснив, що алюмінієва конструкція корпусу працює як клітка Фарадея, безпечно відводячи струм по зовнішній поверхні та захищаючи людей усередині.

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