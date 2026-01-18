Чи може коли-небудь статися всесвітній крах Інтернету

Світовий інтернет може зупинитися? Експерти пояснюють, наскільки це реально / © Pixabay

Інтернет часто називають «мережею мереж», що об’єднує пристрої у домівках, офісах, громадських просторах та багатьох інших місцях. Щоб глобально він вийшов з ладу, величезна кількість інфраструктури мала б зазнати одночасного збою.

Про це йдеться у матеріалі livescience.

«Теоретично це можливо, але потребувало б значних ресурсів або неймовірної сукупності випадковостей, що робить подію малоймовірною, але не неможливою», — зазначив професор інженерії та спеціаліст із інформаційних систем у Dartmouth College Джордж Сайбенко.

Інтернет із самого початку спроектований із високим рівнем розподіленості, різноманітності та асинхронності, тому повний збій системи надзвичайно малоймовірний.

«Навіть якщо глобальна мережа не працюватиме, локальні мережі — у домі або офісі — можуть продовжувати функціонувати», — пояснив Сайбенко.

Коли дані передаються через інтернет, наприклад, текстове повідомлення зі смартфона на смартфон, вони розбиваються на пакети, які рухаються найшвидшими доступними маршрутами. Навіть якщо один маршрут не працює, повідомлення може дістатися адресата іншим шляхом.

Ця архітектура захищає мережу від повного відключення через фізичні пошкодження — наприклад, обрив підводного кабелю або відключення великого хаба — або програмні збої, включно з діями хакерів. Навіть падіння великого провайдера зазвичай триває лише кілька годин і не поширюється на інші системи.

Якщо ж стався б більший збій, наприклад через потужну сонячну бурю, на відновлення пішло б більше часу. Проте уряди та великі компанії мають плани дій на випадок масштабного відключення інтернету, включно із резервними генераторами та системами хмарного зберігання.

Деякі країни навмисно відключали інтернет під час масових протестів, руйнуючи інфраструктуру або обмежуючи швидкість з’єднання через провайдерів. Але навіть такі штучні відключення зазвичай відновлюють порівняно швидко.

«Дивує, як швидко люди можуть відновити інтернет — він надзвичайно стійкий», — додає Вільям Даттон з Оксфордського інтернет-інституту.

Проте наслідки глобального збою могли б бути серйознішими, ніж просто незручності. Критична інфраструктура, як-от медичні IT-системи, та життєво важливі сервіси, зокрема електромережі й управління трафіком, могли б бути повністю паралізовані.

«Інтернет став надзвичайно важливим для багатьох функцій — від медицини до оборони, тому його безпека і надійність критично важливі», — зазначає Даттон.

Попри побоювання, що інтернет може «перегрузитися» з ростом кількості користувачів і вузлів, експерти стверджують, що розширення мережі насправді підвищує її стійкість.

«Звичайно, повний крах можливий, але я сумніваюся, що він коли-небудь відбудеться», — додає Даттон.

