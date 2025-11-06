Чи може людина вижити всередині чорної діри: пояснюють науковці

Чорна діра / © Pixabay

Для більшості людей чорна діра — це гігантська темна воронка, що поглинає все навколо. Насправді ж це не “дірка”, а область простору, у якій гравітація настільки потужна, що навіть світло не може вирватися. Її межа називається горизонтом подій — точкою неповернення.

Про це пише T4.

Зовнішній спостерігач ніколи не побачить, як об’єкт перетинає цю межу — його зображення сповільниться, почервоніє та поступово зникне. А ось той, хто падає всередину, не відчує нічого особливого у момент перетину горизонту. Просто гравітація з кожним метром зростатиме, аж поки не стане нестерпною.

Що відбувається всередині

На підході до горизонту подій простір і час міняються місцями — втеча стає фізично неможливою. Гравітація тягне за різні частини тіла з різною силою, і людина розтягується в тонку нитку матерії. Цей процес навіть отримав назву — спагеттифікація.

Далі — повна невідомість. Теорія відносності передбачає, що все завершується у сингулярності — точці нескінченної щільності, де закони фізики перестають діяти. Але квантова механіка стверджує, що інформація у Всесвіті не зникає ніколи.

Тож виникає одне з найглибших питань сучасної науки: що відбувається з інформацією про те, що впало у чорну діру?

Навіщо вони потрібні

Попри всю свою темну славу, чорні діри — не лише руйнівники. Вони відіграють ключову роль у житті галактик:

впливають на формування зірок;

керують розподілом енергії;

і навіть можуть бути “воротами” до нових форм фізичної реальності.

Центр нашої галактики, до речі, теж приховує надмасивну чорну діру.

Межа пізнання

Падіння в чорну діру — це не просто кінець шляху, а межа, де наука зустрічається з філософією. Людина, яка б опинилася там, зникла б назавжди — але її подорож розповіла б більше про сам Всесвіт, ніж тисячі лабораторних експериментів.