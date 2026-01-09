Акваріум / © Unsplash

Ідея про те, що риба може задихнутися у воді, звучить дивно — адже саме вода є її природним середовищем. Та це цілком реальна ситуація, з якою стикаються як дикі, так і акваріумні риби. Фахівці наголошують: проблема не у воді як такій, а в доступі до кисню та роботі зябер.

Про це повідомило видання TOI.

Риби, як і всі живі істоти, потребують кисню. Вони отримують його не легенями, а через зябра — тонкі пластини з кровоносними судинами, крізь які постійно має проходити вода. Поки цей потік є стабільним і вода насичена киснем, проблем не виникає. Але варто умовам змінитися — і дихання стає уразливим.

Якщо у водоймі мало кисню, риба може задихнутися, не покидаючи води. Таке трапляється через забруднення, застій, перенаселення або підвищення температури. Занадто тепла, забруднена або застійна вода швидко стає небезпечною. Саме тому під час хвиль спеки або масових викидів відходів спостерігають масштабну загибель риби. У холодній воді кисню більше, у теплій — менше, тож будь-яке підвищення температури посилює ризики.

Ще швидше риба задихається поза водою. На повітрі зябра злипаються й перестають працювати, тому більшість видів гине за лічені хвилини. Лише окремі риби мають пристосування, які дозволяють їм виживати довше.

Кліматичні зміни та забруднення роблять дихання під водою дедалі складнішим для багатьох видів. Риби не тонуть у буквальному сенсі, але вони можуть втратити здатність отримувати кисень — і це головна причина їхньої «тихої» загибелі у воді.

