Чи може Земля раптом втратити гравітацію: що кажуть у NASA

Планета Земля / © Unsplash

У соціальних мережах набирає обертів дика теорія змови, згідно з якою 12 серпня 2026 року о 14:33 за Гринвічем Земля на сім секунд повністю втратить гравітацію. Конспірологи лякають катастрофічними наслідками: від «40 мільйонів смертей від падінь» до повного економічного колапсу. Проте експерти NASA офіційно заявили: ця теорія не має нічого спільного з реальністю та законами фізики.

Про це пише Daily Mail.

Звідки взявся міф про «Проєкт Якір»?

Прихильники теорії стверджують, що інформація про майбутню катастрофу міститься у секретному документі NASA під назвою «Project Anchor» («Проєкт Якір»), який нібито просочився в Мережу наприкінці 2024 року. У фейкових дописах зазначається, що уряд США витратив 89 мільярдів доларів на будівництво підземних бункерів, щоб пережити «невагомість».

Як з’ясували фахівці з перевірки фактів Snopes, першоджерелом став користувач Instagram, який раніше публікував вигадані історії про зникнення людей і стверджував, що працює одночасно в Google, морзі та психіатрії. Жодних реальних слідів існування «Проєкту Якір» в архівах NASA чи уряду немає.

Чому Земля не може «вимкнути» гравітацію?

Речник NASA у коментарі для ЗМІ пояснив, що гравітація — це не те, що можна ввімкнути чи вимкнути кнопкою. Сила тяжіння планети залежить виключно від її сукупної маси (ядра, кори, океанів та атмосфери). Щоб гравітація зникла, Земля мала б миттєво втратити свою масу, що фізично неможливо.

Конспірологи запевняють, що колапс станеться через «зіткнення чорних дір». Доктор Вільям Алстон з Університету Гертфордширу зазначає, що такі хвилі справді існують, але вони настільки слабкі, що їхні коливання менші за розмір атома. Вони проходять крізь нас регулярно, і людство їх навіть не помічає. 12 серпня 2026 року справді відбудеться сонячне затемнення, але це регулярна астрономічна подія. Місяць і Сонце впливають на припливи, але жодним чином не змінюють загальну гравітаційну силу Землі.

Психологія змови: чому люди в це вірять?

Дослідники з Кентського університету виявили, що популярність таких теорій зумовлена психологічними чинниками. Люди з високим рівнем нарцисизму або низькою самооцінкою частіше вірять у «секретні знання», оскільки це дає їм відчуття контролю, безпеки та приналежності до «обраної громади», яка знає «правду».

NASA вкотре закликає довіряти лише офіційним науковим джерелам і не піддаватися паніці, яку провокують анонімні акаунти в гонитві за переглядами.

