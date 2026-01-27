Спогадам не можна довіряти: вчені поставили під сумнів реальність пам’яті

Фото / © iStock

Вчені припускають, що наша пам’ять може бути ілюзією. Замість реального минулого спогади нібито виникають через випадкові флуктуації у Всесвіті. Але самі науковці запевняють: це більше філософська спекуляція, ніж реальна загроза.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Чи можемо ми довіряти своїм спогадам

Ми вважаємо власні спогади найнадійнішими. Чи то дитячі спогади, чи знання того, що ми їли на сніданок, — пам’ять здається певним орієнтиром у світі. Але група фізиків стверджує: навіть це може бути оманою.

За їхньою теорією, наші спогади виникають не через реальні події минулого, а через випадкові коливання матерії й енергії. Тобто все, що ми пам’ятаємо, може не мати жодного зв’язку з реальністю — як наші сни чи фантазії.

Гіпотеза «мозку Больцмана»

Цю ідею назвали гіпотезою мозку Больцмана на честь австрійського фізика Людвіга Больцмана. Вона стверджує, що мозок людини з усіма спогадами, думками та відчуттями може спонтанно виникнути з хаосу у будь-який момент.

На перший погляд це звучить дивно. Але вчені кажуть, що така можливість випливає з основних законів фізики.

Як це працює

Якщо Всесвіт існує достатньо довго, випадкові комбінації частинок можуть створити будь-яку структуру. Серед них — і точний стан нашого мозку з усіма спогадами, віруваннями та бажаннями.

Теоретичний фізик Карло Ровеллі пояснює: у далекому майбутньому Всесвіт може стати однорідним «гарячим супом», де випадкові флуктуації створюють структури. Мозок, схожий на наш, може з’явитися на мить і знову розчинитися в хаосі. У нескінченному часі це станеться неодноразово, і постає питання: а чи ми не є одним із таких «мозків Больцмана» прямо зараз?

Чи варто хвилюватися

Інтуїтивно здається, що це неймовірно малоймовірно. Але з точки зору фізики, за деякими законами, бути випадковою флуктуацією набагато ймовірніше, ніж мати реальне минуле.

Проблема пов’язана з другим законом термодинаміки, який говорить, що безлад у системі з часом зростає. Щоб сучасна фізика працювала, цей закон має бути симетричним щодо часу. Тобто світ із високою ймовірністю був більш хаотичним як у минулому, так і у майбутньому.

Професор Девід Волперт пояснює: найімовірніше, що ми перебуваємо в особливій точці еволюції ентропії Всесвіту — і можемо бути «мозком Больцмана». Це означає, що наші спогади потенційно можуть бути фальшивими.

Співавтор Джордан Шарнгорст каже: ми не можемо довести, що ми не «мозки Больцмана», але й немає жодних підстав думати, що ми ними є. Це більше філософська гра, ніж науковий факт, подібна до гіпотези про симуляцію.

Вчені підкреслюють: єдиний спосіб впевнитися, що наші спогади справжні, — довіряти теорії Великого вибуху. Якщо Всесвіт мав конкретний початок із визначеним рівнем хаосу, ми можемо орієнтуватися в часі і зрозуміти, що не є випадковою флуктуацією.

Карло Ровеллі підсумовує: завдяки знанням про Великий вибух ми можемо бути впевнені — ми не «мозки Больцмана», і наші спогади, найімовірніше, відображають реальність.

