Чи можна постійно залишати зарядку в розетці: про цей ризик знають не всі

Чи можна залишати зарядку в розетці на всю ніч і чим це небезпечно / © pixabay.com

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Зарядки від смартфонів, ноутбуків, навушників та інших пристроїв нерідко залишають у розетці навіть тоді, коли техніка вже заряджена. Хоча сучасні моделі споживають у такому стані зовсім небагато електроенергії, повністю споживання не припиняється.

Про це повідомило видання Blikk.

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У Мельбурнському університеті пояснюють, що це явище називають «вампірським» споживанням електроенергії, або споживанням у режимі очікування. Електроенергія продовжує надходити до внутрішніх схем зарядного пристрою, зокрема систем керування та захисту. Певна її частина водночас розсіюється у вигляді тепла.

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У багатьох сучасних зарядках цей показник зведений до мінімуму. Коли ґаджет від’єднують, окремі моделі фактично переходять у режим сну. Тому сама зарядка, залишена в розетці, навряд чи суттєво позначиться на рахунках за електроенергію.

Інша ситуація виникає, коли в оселі цілодобово під’єднано одразу багато зарядних пристроїв та іншої техніки. Кожен із них окремо споживає небагато, проте протягом року ці невеликі витрати підсумовуються.

Чи небезпечно залишати зарядний пристрій у розетці

Питання безпеки значною мірою залежить від якості самої зарядки. Справний сертифікований пристрій зазвичай не створює значного ризику, навіть якщо тривалий час залишається в розетці. Однак постійне підключення все одно означає вплив електромережі: зокрема, зарядка може зазнавати додаткового навантаження під час стрибків напруги, а її компоненти поступово зношуються.

З дешевими пристроями ситуація може бути небезпечнішою. Такі арядки нерідко мають проблеми із захистом від перегрівання та перенапруги. За наведеними даними, дев’ять із десяти таких виробів не проходять нормативних випробувань. За несприятливих обставин їхнє використання може призвести навіть до займання.

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Ризики зростають і тоді, коли сама зарядка вже пошкоджена. Тріщини на корпусі, оголені або обірвані дроти, стерта ізоляція та зношений кабель — причини припинити користуватися пристроєм, адже такі дефекти можуть спричинити пожежу або ураження струмом.

Коли зарядний пристрій потрібно замінити

Не варто ігнорувати й зміни в роботі зарядки. Якщо вона почала сильно нагріватися або видавати незвичні звуки, а на кабелі, роз’ємі чи корпусі з’явилися пошкодження, пристрій рекомендують замінити.

Отже, справну сертифіковану зарядку не потрібно обов’язково висмикувати з розетки після кожного заряджання — без під’єднаного ґаджета вона споживає дуже мало електроенергії, а ризик залишається невисоким. Проте від’єднувати пристрій, коли він не потрібен, усе ж доцільно: так можна повністю прибрати навіть незначне споживання в режимі очікування та потенційно зменшити зношування зарядки.

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