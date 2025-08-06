Чи можна заряджати смартфон всю ніч: технічний експерт розкрив правду

Сучасні гаджети можна сміливо залишати на зарядці на всю ніч, але тільки на відкритих поверхнях

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Чи варто відключати телефон від зарядки, як тільки він досягає 100%? Навколо цього питання існує багато суперечок, але, за словами технічних експертів, турбуватися не варто, оскільки у сучасних гаджетах це не має жодного впливу на загальний стан акумулятора.

Про це пише Express.

Міфи про «перезаряджання» телефону

Обговорення почалося після того, як один із користувачів Reddit запитав: «Чи дійсно так погано „перезаряджати“ телефон або залишати його на зарядці на ніч? Щоразу, коли я шукаю відповідь, отримую багато різних думок — одні кажуть, що це шкодить батареї, інші — що немає проблем».

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У відповідь один з експертів з техніки пояснив: «Він не „перезарядиться“, і не потрібно дбайливо до нього ставитися. Просто підключайте його до мережі, коли вам зручно, і залишайте так, скільки захочете. Контролер зарядки сам подбає про батарею».

Інші експерти погодилися, зазначаючи, що сучасні телефони та зарядні пристрої достатньо «розумні», щоб уповільнити, а потім припинити подачу струму, коли акумулятор повністю зарядиться.

Експерти зазначають, що з часом акумулятор все одно втрачає ємність, адже це «витратний матеріал». Однак, за їхніми словами, набагато шкідливіше часто розряджати батарею до рівня менше 20-30%, особливо коли телефон сильно нагрівається, наприклад, під час мобільних ігор.

Функції, які допоможуть зберегти акумулятор

Для користувачів iPhone 15 і новіших моделей доступна функція «Обмеження зарядки», яку можна налаштувати в меню «Параметри» > «Акумулятор» > «Зарядка». Вона дозволяє встановити ліміт зарядки від 80% до 100%.

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Якщо встановлено ліміт на 100%, автоматично вмикається «Оптимізована зарядка», яка адаптується до звичок користувача. Для старих моделей, включаючи iPhone 14, цю функцію можна увімкнути вручну.

Зарядка вночі — ризик пожежі

Водночас, Лорі Поллард, керуючий директор компанії Firechief Global, яка займається пожежною безпекою, закликає бути обачними. Він наголосив, що телефони нагріваються під час зарядки, і якщо залишати їх під подушкою або ковдрою, це може спричинити перегрів і, як наслідок, пожежу.

Експерт радить заряджати телефони на відкритих, плоских поверхнях, подалі від легкозаймистих матеріалів. Він також наголосив, що «перезаряджання» є однією з головних причин пожеж у пристроях з літій-іонними акумуляторами.

Нагадаємо, деякі власники смартфонів скаржаться, що їхні пристрої розряджаються навіть вночі, коли ними ніхто не користується. Але причина цього неприємного явища не лише в автоматичних оновленнях додатків. Якщо смартфон втрачає ночами заряд, ймовірно, є активні небажані фонові процеси.