Чи можна зупинити виверження вулкана: науковці вперше дали чітку відповідь

Кампі-Флегрей — найнебезпечніший вулкан Європи — знову активізується. Але причина цього не та, про яку ми звикли думати.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вулкан

Вулкан / © Associated Press

Поруч з італійським містом Поццуолі розташоване вулканічне поле Кампі-Флегрей. Там уже багато років спостерігають небезпечні явища: земля періодично піднімається й опускається, трапляються землетруси, а місцеві мешканці живуть у постійній тривозі. У 1980-х роках земля несподівано піднялась більш ніж на 1,8 метра — через це довелося евакуювати 40 тисяч людей, а кораблі залишили гавань. У центрі уваги тоді була магма. Але нове міжнародне дослідження пропонує зовсім інше пояснення — і несподіване рішення.

Про це повідомило видання Earth.

Згідно з результатами, опублікованими командою на чолі з Тіціаною Ваноріо зі Стенфордського університету, зʼясувалося, що проблема не в магмі, а у звичайній воді. Під землею є герметичний резервуар, закритий щільним шаром вулканічного попелу. Саме туди просочується дощова та стічна вода. Із часом її стає дедалі більше, тиск росте, утворюються тріщини, виходить пара — і починається серія невеликих землетрусів.

Науковці кажуть, що це можна контролювати. Якщо вчасно розчищати дренажні канали, обмежувати стік води з міста та відкачувати зайву вологу зі свердловин, тиск залишатиметься в межах норми. Це допоможе уникнути великої катастрофи.

Кампі-Флегрей — це величезна кальдера діаметром понад 12 км, де живе близько 350 тисяч людей. Це найгустонаселеніший вулканічний регіон Європи, тож будь-яка загроза тут — особливо серйозна.

Дослідження також показало, що через зміну клімату в регіоні стало більше опадів. Вода швидше наповнює підземну систему. Між 2005 і 2024 роками земля знову піднялася — цього разу приблизно на 91 сантиметр. Це підтверджує, що тиск продовжує зростати.

У лабораторії вчені змоделювали процес утворення ущільненого шару, який закриває резервуар. Виявилось, що цей «покрив» здатен витримувати дуже сильний тиск — понад 6500 фунтів на квадратний дюйм. Якщо він розривається — вода й пара виходять назовні, але потім шар знову ущільнюється, і все повторюється.

Італійська влада вже відреагувала: розпочали перевірку засмічених каналів. Якщо дослідницький проєкт отримає підтримку, Кампі-Флегрей може стати першим вулканом, контроль за яким здійснюватимуть не тільки геологи, а й спеціалісти з водопостачання.

Нагадаємо, зміна клімату загрожує не лише таненням льодовиків — вона може активізувати вулкани в Антарктиді. Під льодовим щитом континенту приховано понад 130 вулканів.

