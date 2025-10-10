Чи можуть собаки навчитися говорити: науковці знайшли відповідь

Собака / © iStock

Попри тисячоліття одомашнення, собаки залишаються безмовними супутниками людини. Проте науковці в Угорщині вирішили з’ясувати, чи мають ці тварини потенціал до мовлення. Експеримент лабораторії BARKS має показати, що саме відрізняє собак від людей у контексті розвитку голосової комунікації.

Про це повідомило видання IFLScience.

Керівник дослідницької групи Тамаш Фараго наголошує, що порівняльні моделі поведінки тварин допомагають зрозуміти етапи еволюції людського мовлення. За його словами, аналіз того, як одомашнення вплинуло на комунікативні навички собак, може дати підказки щодо ранніх когнітивних процесів, які призвели до появи мови у Homo sapiens.

Мовлення є складним процесом, що передбачає злагоджену роботу нейронних, біохімічних і анатомічних систем. Відомо, що собаки добре сприймають звукові сигнали: вони впізнають своє ім’я, реагують на команди та навіть здатні розрізняти інтонації й мови. Та попри це, вони не можуть відтворювати слова.

Дослідження показало, що собаки мають достатню гнучкість гортані для створення різних звуків, однак їхня вокальна система не настільки складна, як у людей. Учені припускають, що мовлення собакам могло не знадобитися з еволюційної точки зору.

На відміну від людей, яким мова була потрібна для координації в групах, собаки успішно взаємодіють за допомогою зорових сигналів, міміки, запахів і звуків. Вони чудово розуміють людей і без слів — тож, можливо, саме тому їхня еволюція ніколи не вимагала розвитку справжнього мовлення.

