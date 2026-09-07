Чи можуть у космосі бути заховані ядерні боєголовки: чому заборону неможливо було перевірити майже 60 років

Космос / © Unsplash

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Ядерну зброю в космосі заборонено вже майже 60 років. Проте досі існувала серйозна проблема, а саме, міжнародне співтовариство не мало простого та надійного способу перевірити, чи справді держави дотримуються цієї заборони. Новий метод виявлення може змінити ситуацію.

Про це йдеться у матеріалі livescience.

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Ядерний вибух за межами атмосфери Землі потенційно здатен завдати масштабної шкоди супутниковим системам. Водночас виявити ядерний заряд, прихований серед численних об'єктів на навколоземній орбіті, надзвичайно складно.

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Що забороняє ядерну зброю в космосі

Основою міжнародної заборони є договір про космос 1967 року. Він забороняє державам розміщувати на орбіті Землі або в космічному просторі ядерну зброю та інші види зброї масового знищення.

Документ також забороняє розміщувати такі озброєння на небесних тілах, зокрема Місяці, або розташовувати їх в іншій формі в космічному просторі.

Проблема полягає не лише в тому, щоб домовитися про заборону, а й у можливості перевірити її виконання.

Чому ядерний заряд складно знайти

На орбіті навколо Землі перебувають тисячі супутників та інших космічних об'єктів. Вони можуть мати різне призначення, а характеристики деяких апаратів навмисно залишаються засекреченими.

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Якщо країна вирішить приховати ядерний боєзаряд серед інших космічних об'єктів, традиційних методів спостереження може бути недостатньо, щоб достовірно встановити його призначення.

Особливо небезпечним сценарієм є детонація ядерної зброї в космосі. Такий вибух не обов'язково матиме вигляд звичайного ядерного удару по поверхні Землі, але може створити потужні електромагнітні та радіаційні ефекти й пошкодити або вивести з ладу супутники.

А це може позначитися на системах зв'язку, навігації, розвідки та інших технологіях, від яких залежить сучасна інфраструктура.

Новий метод може допомогти контролювати заборону

Науковці працюють над способами, які дозволили б дистанційно визначати, чи є серед космічних об'єктів потенційно небезпечні ядерні пристрої.

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Такий підхід може стати важливим інструментом для контролю за виконанням міжнародних домовленостей. Його мета — не просто виявляти вже здійснений ядерний вибух, а отримати можливість перевіряти космічні об'єкти та виявляти ознаки, характерні для ядерних систем.

Саме можливість незалежної перевірки вважається однією з ключових проблем контролю над озброєннями в космосі.

Поки держави продовжують активно розвивати супутникові технології та військові космічні програми, питання потенційного розміщення ядерної зброї на орбіті залишається одним із найбільш небезпечних сценаріїв для міжнародної безпеки.

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