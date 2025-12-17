Чи підходить дистанційна школа дитині з особливими освітніми потребами

Реклама

Та чи підходить таким дітям інший популярний формат — дистанційна освіта? Відповідь на це запитання ми шукали в представників найбільшої в Україні дистанційної школи «Оптіма». Там створили одну з найкращих в Україні комплексних програм для дітей з особливими освітніми потребами — «В майбутнє з ОПТИМізмом!».

Чому дистанційне навчання — це найкращий варіант для будь-якої дитини?

Дистанційну освіту зараз здобувають дуже багато українських дітей. Лише в школі «Оптіма» одночасно навчаються понад 20 000 учнів і учениць. Такий вибір батьків цілком можна зрозуміти та пояснити: цей формат пропонує школярам комфорт, індивідуалізований досвід, безпеку та значну інтерактивність.

Звісно ж, для дітей з особливими освітніми потребами всі ці переваги мають велике значення. Чому?

Відсутність емоційного перевантаження під час навчального процесу.

Власний темп занять.

Усі матеріали — на сучасній навчальній платформі.

Комфортне та безпечне навчальне середовище.

Індивідуальний підхід викладачів.

Чимало можливостей для додаткового розвитку та соціалізації.

Можна зробити висновок, що навіть стандартне якісне дистанційне навчання вже ідеально підходить для задоволення особливих освітніх потреб. Проте в школі «Оптіма» спеціально розробили комплексну й максимально комфортну програму для таких діток.

«В майбутнє з ОПТИМізмом» — відповідальний підхід до інклюзивності

Причини особливих освітніх потреб школяра можуть бути різні: склад сім’ї, стан здоров’я або наслідки впливу російсько-української війни. Одне зрозуміло напевно — такі діти можуть потребувати більшої уваги, турботи та підтримки.

Саме тому в школі «Оптіма» створили навчальну систему, що допомагає дітям з особливими освітніми потребами отримати максимум від навчання:

Викладачі та методисти з величезним стажем розробляють для дитини програму індивідуального розвитку.

Навчальний процес містить дуже багато способів подання матеріалу: яскраві відеоуроки, конспекти, інфографіку, ігри, тести — усе, щоб навчання дитини було цікавим і зрозумілим.

У заняття додано вправи й методики, розроблені видатними фахівцями з нейропсихології.

Навчання дитини супроводжується тьютором, який допомагає, підтримує, приділяє увагу й мотивує дитину.

У разі потреби дитина займається з логопедом і/або психологом.

Викладачі та психологи школи завжди на зв’язку з батьками для покращення навчального процесу дитини.

Ці можливості допомагають зробити освіту комфортнішою для якомога більшої кількості дітей. Утім, в «Оптімі» додали, що важливо також зробити її доступнішою. Зараз сотні тисяч українських школярів тимчасово мешкають в інших країнах, не маючи змоги якісно навчатися рідною мовою. Саме тому у 2025/2026 навчальному році спільно з благодійним фондом «За майбутнє дітей» школа вкотре запустила програму безоплатної освіти для багатьох категорій школярів за кордоном. Завдяки допомозі донорів фонду сотні учнів і учениць можуть дистанційно навчатися та зберігати зв’язок зі своєю країною, навіть перебуваючи далеко від неї.

Таким чином, дистанційна освіта не лише підходить дітям з особливими освітніми потребами, а й дає їм додатковий комфорт і простір для ефективного розвитку. Ба більше, саме цей навчальний формат робить якісну українську освіту ближчою та доступнішою для дітей — незалежно від того, де вони зараз перебувають.