Чи правда, що один рік собаки дорівнює семи людським: що з’ясували вчені

Поширене переконання, що один рік життя собаки дорівнює семи людським, давно стало майже народною «математикою». Проте наукові дані свідчать: така формула не відображає реального темпу старіння чотирилапих.

Про це повідомило видання Iflscience.

Як пояснює професор Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Трей Ідекер, однорічну собаку складно порівнювати із семирічною дитиною. За його словами, фізіологічна зрілість у собак настає значно раніше: уже у віці 9 місяців тварина може мати потомство, що явно не вписується у спрощену формулу «помножити на сім».

Щоб точніше визначити відповідність віку собак і людей, команда науковців використала так званий епігенетичний годинник — метод оцінки біологічного віку за змінами метилювання ДНК. Дослідники проаналізували зразки 104 собак (переважно лабрадорів) віком від одного місяця до 16 років і порівняли їх із даними понад 300 людей різного віку.

Результати показали: собаки старіють дуже швидко на ранніх етапах життя, а приблизно після семи років цей процес сповільнюється. На основі цих даних вчені запропонували нову формулу для перерахунку віку: 16 × ln (вік собаки) + 31.

За цією моделлю, восьмитижневе цуценя відповідає приблизно 9-місячній людині, а однорічний пес — людині трохи за 30. Водночас дослідники наголошують: формула потребує уточнення для різних порід, адже темпи старіння можуть відрізнятися.

