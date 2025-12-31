- Дата публікації
Чи правда, що один рік собаки дорівнює семи людським: що з’ясували вчені
Формула «один рік собаки = сім людських» виявилася міфом. Американські вчені запропонували новий спосіб підрахунку віку на основі змін ДНК.
Поширене переконання, що один рік життя собаки дорівнює семи людським, давно стало майже народною «математикою». Проте наукові дані свідчать: така формула не відображає реального темпу старіння чотирилапих.
Про це повідомило видання Iflscience.
Як пояснює професор Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Трей Ідекер, однорічну собаку складно порівнювати із семирічною дитиною. За його словами, фізіологічна зрілість у собак настає значно раніше: уже у віці 9 місяців тварина може мати потомство, що явно не вписується у спрощену формулу «помножити на сім».
Щоб точніше визначити відповідність віку собак і людей, команда науковців використала так званий епігенетичний годинник — метод оцінки біологічного віку за змінами метилювання ДНК. Дослідники проаналізували зразки 104 собак (переважно лабрадорів) віком від одного місяця до 16 років і порівняли їх із даними понад 300 людей різного віку.
Результати показали: собаки старіють дуже швидко на ранніх етапах життя, а приблизно після семи років цей процес сповільнюється. На основі цих даних вчені запропонували нову формулу для перерахунку віку: 16 × ln (вік собаки) + 31.
За цією моделлю, восьмитижневе цуценя відповідає приблизно 9-місячній людині, а однорічний пес — людині трохи за 30. Водночас дослідники наголошують: формула потребує уточнення для різних порід, адже темпи старіння можуть відрізнятися.
