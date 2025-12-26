Чи справді Ісус народився 25 грудня: що кажуть вчені

25 грудня християни святкують народження Ісуса / © Associated Press

Християни всього світу, за рідкісним винятком, відзначали Різдво, тобто, день народження Ісуса, 25 грудня. Сучасний календар веде відлік від цієї дати. Але вчені всього світу намагалися зрозуміти, коли ж насправді народився Ісус.

Про це повідомляє IFLScience.

Святкування Різдва Христового не було поширене серед християн у перші кілька століть існування християнства. Великдень, а згодом і Богоявлення, почали відзначати у II столітті н.е. Найбільш рання відома згадка про народження Христа 25 грудня відноситься до III століття н.е. і належить Іполиту Римському.

Знадобилося кілька десятиліть, щоб свято, відоме як Різдво, стало частиною християнської традиції. Приблизно тоді ж почалися суперечки про те, народився Ісус 25 грудня чи в інший день. Вважається, що найімовірнішою порою року була зима або весна. Але в Євангеліях немає чітких вказівок на те, коли це сталося.

Починаючи від 1200-х років, люди помітили зв’язок між 25 грудня та римським святом Sol Invictus, непереможного Сонця, яке відзначало час одразу після зимового сонцестояння, коли дні починають подовжуватися.

25 грудня також тісно пов’язане з давньою мережею свят зимового сонцестояння, поширеною по всій Європі та Близькому Сходу.

