Чи справді Ісус народився 25 грудня: що кажуть вчені

Загалом немає достатньо свідчень того часу, аби точно визначити дату народження Ісуса. Але й традиційна точка зору про 25 грудня теж не має під собою доказів.

25 грудня християни святкують народження Ісуса

Християни всього світу, за рідкісним винятком, відзначали Різдво, тобто, день народження Ісуса, 25 грудня. Сучасний календар веде відлік від цієї дати. Але вчені всього світу намагалися зрозуміти, коли ж насправді народився Ісус.

Про це повідомляє IFLScience.

Святкування Різдва Христового не було поширене серед християн у перші кілька століть існування християнства. Великдень, а згодом і Богоявлення, почали відзначати у II столітті н.е. Найбільш рання відома згадка про народження Христа 25 грудня відноситься до III століття н.е. і належить Іполиту Римському.

Знадобилося кілька десятиліть, щоб свято, відоме як Різдво, стало частиною християнської традиції. Приблизно тоді ж почалися суперечки про те, народився Ісус 25 грудня чи в інший день. Вважається, що найімовірнішою порою року була зима або весна. Але в Євангеліях немає чітких вказівок на те, коли це сталося.

Починаючи від 1200-х років, люди помітили зв’язок між 25 грудня та римським святом Sol Invictus, непереможного Сонця, яке відзначало час одразу після зимового сонцестояння, коли дні починають подовжуватися.

25 грудня також тісно пов’язане з давньою мережею свят зимового сонцестояння, поширеною по всій Європі та Близькому Сходу.

