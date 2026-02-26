ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
517
2 хв

Чи справді кожен 200-й чоловік — нащадок Чингісхана: вчені дали неочікувану відповідь

Вчені проаналізували ДНК Золотої Орди та засумнівалися у спадщині Чингісхана.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Пам'ятка Чингісхану

Пам'ятка Чингісхану / © www.flickr.com/Sungtae Kim

Генетична спадщина засновника Монгольської імперії може бути значно складнішою, ніж вважалося раніше. Аналіз стародавньої ДНК з елітних поховань Золотої Орди показав, що сучасна лінія Y-хромосоми, яку приписували Чингісхану, може належати іншому роду.

Про це пише Iflscience.

Нові дані криміналістичної генетики

Міжнародна група вчених провела аналіз геному чотирьох представників правлячої еліти Золотої Орди, похованих у елітних гробницях. Серед них — скелет із поховання, яке традиційно пов’язують із Джучі, старшим сином Чингісхана. Дослідження підтвердило, що чоловіки належали до відомої гаплогрупи C3*, але виявило важливу розбіжність.

За словами співавтора дослідження, професора Університету Вісконсина в Медісоні Джона Гоукса, лінія еліт Золотої Орди є специфічною підгілкою. Вона сьогодні зустрічається набагато рідше, ніж та «популярна» версія, що поширена серед 0,5% чоловічого населення світу.

Чому теорія 2003 року потребує перегляду?

Раніше вважалося, що близько 8% чоловіків Центральної Азії є прямими нащадками Чингісхана через ідентичну Y-хромосому. Проте нові результати вказують на те, що найбільш поширена сьогодні лінія може представляти іншу, хоча й споріднену лінію, яка поширилася в монгольську епоху або навіть раніше.

«Завдяки аналізу давньої ДНК ми можемо розрізнити гілки геному, які близькі, але не ідентичні. Та, яку ми знайшли в елітах Золотої Орди, не є такою поширеною, як основна гілка C3*», — пояснив Джон Гоукс.

Головна перешкода — відсутність ДНК самого хана

Науковці наголошують: остаточно підтвердити, яка саме генетична гілка належить засновнику імперії, неможливо без аналізу його власних останків. Місце поховання Чингісхана, померлого у 1227 році, досі залишається невідомим та оповитим легендами. Найбільш імовірним місцем вважаються гори Бурхан-Халдун у Монголії, проте археологічних доказів досі немає.

Чингісхан створив найбільшу сухопутну імперію в історії, що охоплювала 24 млн квадратних кілометрів. Окрім масштабних завоювань, його правління започаткувало еру Pax Mongolica — період стабілізації торговельних шляхів між Сходом та Заходом, що сприяв масовому обміну технологіями та ідеями. Як свідчить дослідження, цей період залишив і глибокий генетичний слід, природу якого вчені продовжують розгадувати.

Нагадаємо, нові дослідження доводить, що десятитонний тиранозавр Рекс пересувався не на повній стопі, як показують у різних фільмах.

