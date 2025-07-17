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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1351
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2 хв

Чи справді не можна повторно кип’ятити воду в чайнику: пояснення вчених

У Мережі поширюються твердження, що повторне кип’ятіння води нібито небезпечне. Однак дослідження спростовують цей міф.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кип’ячена вода

Кип’ячена вода / © Unsplash

Останніми роками в Інтернеті поширюється твердження, що повторне кип’ятіння нібито підвищує концентрацію шкідливих речовин у воді, зокрема миш’яку, фтору та нітратів. Однак учені спростували цей міф.

Про це пише видання The Conversation.

Дослідники проаналізували склад водопровідної води на прикладі регіону Іллаварра (Австралія), зокрема в Сіднеї та Блакитних горах, і з’ясували таке:

  • pH води був слаболужним;

  • вміст розчинених твердих речовин був занизьким для утворення накипу;

  • фтор містився в кількості, корисній для зубів;

  • жорсткість води становила менш ніж 40 мг карбонату кальцію на літр (тобто вода була «м’якою»);

  • виявлено лише сліди металів — заліза та свинцю;

  • рівень магнію був низьким, а натрію — меншим, ніж у безалкогольних напоях.

З огляду на ці параметри, дослідники дійшли висновку, що повторне кип’ятіння не спричиняє істотного зростання концентрації хімічних речовин, яке могло б зашкодити здоров’ю.

Під час кип’ятіння частина води випаровується, а неорганічні сполуки (зокрема солі й метали) залишаються. Їх концентрація справді може дещо зрости, але для досягнення небезпечного рівня випаровування має бути значним.

Учені провели експеримент із 1 літром водопровідної води, що містила 1 мг фтору на літр. Для заварювання чаю використали 200 мл води, а решту повторно закип’ятили. У разі короткого кип’ятіння втрати рідини через випаровування були мінімальними, і вміст фтору в другій чашці зріс лише до 0,23 мг проти 0,20 мг у першій. Цей показник залишається в межах безпечного рівня.

Для порівняння: щоб досягти гранично допустимої концентрації свинцю у воді (0,01 мг/л), потрібно уварити 20 літрів води до 200 мл — що практично неможливо в побутових умовах, зважаючи на конструкцію сучасних електричних чайників.

Повторне кип’ятіння може дещо змінити смак води — наприклад, через втрату розчиненого кисню або невелике підвищення мінералізації. Втім, це залежить від складу місцевої води та індивідуального сприйняття.

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