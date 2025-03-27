Чи роблять гроші людей щасливішими: що показало масштабне дослідження

Як гроші впливають на щастя / © Unsplash

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Філософи, психологи та економісти століттями шукали відповідь на питання: чи можна купити щастя? Нове дослідження пропонує новий погляд на цю дискусію.

Про це повідомило видання phys.org.

Вчені Лін Чжан з Китайського сільськогосподарського університету та Саджал Лахірі з Університету Південного Іллінойсу використали дані Panel Study of Income Dynamics. Аналіз дозволив відстежувати зміни доходу та їхній вплив на щастя протягом багатьох років.

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Результати показали, що вищий дохід корелює з підвищенням задоволеності життям. Цікаво, що результати суперечать парадоксу Істерліна, який стверджує: багатші люди щасливіші, але подальше зростання доходу не обов’язково робить їх щасливішими. Нові дані показують — коли дохід збільшується, рівень щастя також має тенденцію до зростання.

Водночас дослідники відзначили винятки: бідніші люди, які знаходять щастя у простих речах, та багаті, котрі почуваються нещасними. Дослідження використовувало шкалу суб'єктивного благополуччя (SWB), де учасники оцінювали своє життя від 1 до 10. Зниження доходу, особливо серед людей з нижчими статками, негативно впливало на їхнє задоволення життям.

"Хоча взаємозв’язок між грошима та щастям залишається тонкою темою, дані цього дослідження додають ваги аргументу про те, що економічний добробут відіграє значну роль у визначенні загальної задоволеності життям", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що раціональність і загальний інтелект тісно пов’язані на генетичному рівні.

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