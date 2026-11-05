Чи зможе людство врятувати Землю від астероїда: місія Hera наближається до розгадки

Європейський зонд Hera, Фото: European Space Agency

Реклама

Європейський космічний апарат Hera сьогодні вранці успішно дістався своєї мети — подвійного астероїда Дідим, що розташований за мільйони кілометрів від нашої планети. Ключове завдання місії — з’ясувати, чи під силу людству змінити траєкторію небезпечного небесного тіла та запобігти катастрофічному зіткненню із Землею.

Про це пише Bild.

Реклама

Чи вдасться захистити Землю від зіткнення

Вкрай важливу роль у цій операції відіграє штучний інтелект, який дозволяє зонду самостійно орієнтуватися у відкритому космосі. Проєкт має глибинну мету. Орієнтовно 66 мільйонів років тому 15-кілометровий астероїд-велетень врізався в Землю, що призвело до повного вимирання динозаврів.

Реклама

Повторне падіння такого гіганта вважається малоймовірним, утім навіть значно менші об’єкти можуть спричинити масштабні руйнування. Саме тому перед науковцями постало принципове питання: чи зможуть люди вчасно відхилити астероїд з небезпечного курсу?

Близько другої години ночі за німецьким часом Hera розпочала найвідповідальнішу фазу — вивчення системи з безпечної відстані 20–30 кілометрів. Головний астероїд Дідим має діаметр близько 780 метрів, а навколо нього обертається менший, 150-метровий супутник Діморф.

Саме він опинився у центрі уваги наукового світу: 26 вересня 2022 року апарат NASA DART на швидкості 22,5 тисячі кілометрів на годину навмисно врізався в Діморф і вперше в історії зміг змінити його орбіту. Проте удар виявився значно ефективнішим, ніж передбачали розрахунки, і тепер Hera має розгадати цю таємницю.

«Нам необхідно перетворити експеримент DART на технологію, яку можна буде застосувати до будь-якого іншого астероїда», — розповів керівник проєкту Ян Карнеллі.

Реклама

Європейський зонд збере повний масив даних про масу, внутрішню структуру та склад астероїда. Головна винятковість місії Hera — її повна автономність. Апарат оснастили системою штучного інтелекту, яка виконує завдання замість цілої команди фахівців на Землі.

Зонд обробляє знімки з бортових камер, самостійно виявляє кратери та скелі, розраховує власний курс та швидкість відносно астероїда. За словами керівника проєкту Яна Карнеллі, це нагадує роботу безпілотних автомобілів, завдяки чому Hera може безпечно наближатися майже впритул до поверхні Діморфа.

Крім того, бортовий штучний інтелект цілодобово стежить за справністю всіх приладів. Оскільки передати весь обсяг інформації на Землю технічно неможливо, зонд вміє самостійно виявляти потенційні неполадки.

Оцінити роботу ШІ можуть і звичайні користувачі за допомогою сервісу «Hera Space Companion». Цей цифровий асистент володіє багатьма мовами та відповідає на запитання від імені самого апарата, пояснюючи деталі польоту та системи захисту Землі.

Реклама

Перші детальні фотографії Діморфа науковці розраховують отримати вже 25 листопада.

Космос: останні новини

Нагадаємо, американський школяр Джуліан Шапіро випадково виявив три рідкісні карликові галактики, розташовані приблизно за 25 мільйонів світлових років від Землі. Об’єкти, кожен з яких містить лише кілька сотень тисяч зірок, назвали на честь юного дослідника Shapiro Dwarf Galaxies I, II та III. Результати відкриття описані в науковій статті в журналі The Astrophysical Journal.

Дослідник припустив, що ці об’єкти належать до типу так званих галактик, які втратили необхідний для утворення зірок газ після проходження поблизу більшого космічного сусіда, зокрема великої спіральної галактики M101, а згодом опинилися на значній відстані.

Якщо подальші спостереження підтвердять це відкриття, воно допоможе науковцям краще зрозуміти вплив великих галактик на менші та причини припинення зореутворення в карликових галактиках.

Новини партнерів

Новини партнерів