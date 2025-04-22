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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Чи зможуть кити повернутися на сушу: пояснення вчених

Вчені довели: вихід китів та дельфінів на сушу є майже неможливим

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кит

Чому кити навряд чи знову вийдуть на сушу / © Associated Press

Еволюційні переходи між середовищами — рідкісні, але вражаючі події. Близько 375 мільйонів років тому риби вперше вийшли на суходіл, давши початок чотириногим. Але згодом деякі їхні нащадки — наприклад, предки китів — повернулися у воду.

Про це повідомило видання IFLScience.

Бельгійський палеонтолог Луї Долло ще в XIX столітті сформулював принцип незворотності: складні адаптації, втрачені в ході еволюції, не відновлюються. Наприклад, кити та дельфіни вже не зможуть відростити задні кінцівки або повернути легеневу будову, оптимальну для суходолу.

Дослідження 2023 року, проведене швейцарськими та шведськими вченими, показало: існує критичний поріг адаптації до води. Доки вид лишається напівводним (як видри або бегемоти), він ще здатний повернутися на сушу. Але якщо тварина повністю перейшла до водного способу життя (кити, ламантини), шлях назад закритий.

Це пов’язано з низкою змін:

  • Збільшення маси тіла — допомагає зберігати тепло, але ускладнює пересування на суші.

  • Спеціалізований метаболізм — харчування рибою та молюсками обмежує доступ до наземних джерел їжі.

  • Морфологія черепа — адаптація до полювання у воді робить конкуренцію з сухопутними хижаками малоймовірною.

Нагадаємо, науковці розкрили таємницю полиньї в льодах Антарктиди.

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