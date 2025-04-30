Чи живемо ми в комп'ютерній симуляції: нове дослідження ставить гравітацію під сумнів

Чи живемо ми в комп'ютерній симуляції.

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Чи може гравітація бути не силою, а алгоритмом, який допомагає впорядковувати інформацію? Таку гіпотезу висунув доктор Мельвін Вопсон у дослідженні, опублікованому в журналі AIP Advances. Він розвиває ідею про те, що Всесвіт — це складна інформаційна система, схожа на цифрову симуляцію, а гравітація — механізм, який зменшує хаос і оптимізує “код реальності”.

Про це пише SCI News.

Науковець стверджує, що у рамках інформаційної фізики об’єкти у Всесвіті притягуються не лише завдяки масі, а тому що їх об’єднання дозволяє зменшити обсяг інформації, яку потрібно зберігати.

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“Це як комп’ютер, що стискає дані: простіше керувати одним об’єктом, ніж мільйонами частинок”, — пояснює він.

Вопсон уявляє простір-час як сітку з цифровими осередками — клітин, які зберігають біти інформації. За його словами, коли частинки зближуються, Всесвіт стає “економнішим” у плані обчислень — так виникає гравітація. Раніше дослідник вже висував ідею, що інформація має фізичну масу, а елементарні частинки містять у собі “дані” про себе, подібно до ДНК.

Ця концепція також дозволяє по-новому подивитися на чорні діри, які можуть бути своєрідними “серверами”, де інформація концентрується до межі, і навіть на природу темної матерії та темної енергії — можливо, вони є продуктами обчислювальної системи, в якій ми існуємо.

Хоча гіпотеза залишається теоретичною, автор вважає, що вона може стати основою для нових експериментальних підходів. За словами Вопсона, це крок до об’єднання фізики, філософії та інформатики — і потенційно до розгадки природи самого Всесвіту.