ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Чи живемо ми в комп'ютерній симуляції: нове дослідження ставить гравітацію під сумнів

Ця концепція також дозволяє по-новому подивитися на чорні діри, які можуть бути своєрідними “серверами”, де інформація концентрується до межі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Чи живемо ми в комп'ютерній симуляції

Чи живемо ми в комп'ютерній симуляції.

Чи може гравітація бути не силою, а алгоритмом, який допомагає впорядковувати інформацію? Таку гіпотезу висунув доктор Мельвін Вопсон у дослідженні, опублікованому в журналі AIP Advances. Він розвиває ідею про те, що Всесвіт — це складна інформаційна система, схожа на цифрову симуляцію, а гравітація — механізм, який зменшує хаос і оптимізує “код реальності”.

Про це пише SCI News.

Науковець стверджує, що у рамках інформаційної фізики об’єкти у Всесвіті притягуються не лише завдяки масі, а тому що їх об’єднання дозволяє зменшити обсяг інформації, яку потрібно зберігати.

“Це як комп’ютер, що стискає дані: простіше керувати одним об’єктом, ніж мільйонами частинок”, — пояснює він.

Вопсон уявляє простір-час як сітку з цифровими осередками — клітин, які зберігають біти інформації. За його словами, коли частинки зближуються, Всесвіт стає “економнішим” у плані обчислень — так виникає гравітація. Раніше дослідник вже висував ідею, що інформація має фізичну масу, а елементарні частинки містять у собі “дані” про себе, подібно до ДНК.

Ця концепція також дозволяє по-новому подивитися на чорні діри, які можуть бути своєрідними “серверами”, де інформація концентрується до межі, і навіть на природу темної матерії та темної енергії — можливо, вони є продуктами обчислювальної системи, в якій ми існуємо.

Хоча гіпотеза залишається теоретичною, автор вважає, що вона може стати основою для нових експериментальних підходів. За словами Вопсона, це крок до об’єднання фізики, філософії та інформатики — і потенційно до розгадки природи самого Всесвіту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie