Чим небезпечний публічний Wi-Fi і чи можуть власники читати вашу історію браузера

Публічний Wi-Fi давно став звичною опцією в кафе, ресторанах, аеропортах і торгових центрах. Безкоштовний доступ до інтернету зручний, але водночас може нести приховані ризики для користувачів.

Фахівці звертають увагу: власники публічних мереж або інтернет-провайдери технічно здатні фіксувати незашифрований трафік. Це означає, що вони можуть бачити, які сайти відвідує користувач і до яких сервісів підключається, хоча вміст сторінок за наявності шифрування залишається недоступним. Саме тому експерти радять не переглядати особисті або конфіденційні дані в мережах Wi-Fi компаній чи закладів.

Рівень безпеки публічних точок доступу суттєво відрізняється залежно від місця. Наприклад, в аеропортах іноді застосовують додатковий моніторинг трафіку, але через велику кількість користувачів такі мережі можуть бути вразливішими. У невеликих кав’ярнях Wi-Fi часто працює без будь-якого контролю, однак це не робить його безпечним.

Основна проблема відкритих мереж полягає у відсутності надійного шифрування та паролів. Через це вони вразливі до так званих «атак посередника», коли зловмисники перехоплюють дані користувачів. У таких випадках під загрозою можуть опинитися логіни, паролі, платіжна інформація та історія відвідувань сайтів. Крім того, існують фальшиві точки доступу, щоб отримати доступ до чужих даних.

Щоб зменшити ризики, експерти радять уникати доступу до конфіденційної інформації через публічні мережі, вимикати спільний доступ до файлів на пристроях і користуватися захищеними сайтами з HTTPS. Найефективнішим способом захисту залишається використання VPN, який шифрує інтернет-трафік і ускладнює його перехоплення навіть у відкритих мережах.

Нагадаємо, якість Wi‑Fi сигналу залежить не лише від швидкості інтернету чи потужності роутера. Часто проблеми з покриттям, буферингом та «мертвими зонами» виникають через неправильне налаштування Wi‑Fi антен. Раніше ми розповідали, куди вони повинні бути направлені для кращого сигналу.