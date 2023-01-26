Цифрове сканування розкрило інтимні таємниці мумії "золотого хлопчика"

У Єгипті знайшли мумію хлопчика з 49 амулетами, прикрашеними різними зображеннями, язиком у роті і серцем-скарабеєм у грудях. Всі ці деталі були зроблені із золота. Зазначається, що дитина померла близько 2 300 років тому. Через величезну кількість прикрас мумію прозвали "золотим хлопчиком".

Про це пише видання The Guardian.

Команда спеціалістів використовували комп'ютерну томографію, що дозволило їм дослідити нутрощі мумії, не розгортаючи їх.

На основі ступеня зрощення кісток скелета і відсутності зубів мудрості в роті, дослідники припустили, що хлопчикові було 14 або 15 років. Використовуючи останні досягнення в області комп'ютерної томографії, вони також встановили, що він був необрізаним.

За словами експертів, це відносно рідкісна ознака для мумій і свідчить про те, що підліток, можливо, не був єгиптянином, що може бути додатковим доказом того, що чужинців також муміфікували.

Коментуючи дослідження, професорка Саліма Ікрам, завідувач кафедри єгиптології Американського університету в Каїрі, сказала: "Відсутність обрізання цікава тим, що може розповісти нам дещо про його етнічну приналежність — єгиптянам зазвичай робили обрізання до 13 років".

Нагадаємо, група єгиптологів з Іспанії виявила дві гробниці, в яких перебувало майже 60 мумій. Це сталося на території стародавнього єгипетського міста Луксор.

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