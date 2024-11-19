Цивільний літак подолав звуковий бар'єр і побив декілька рекордів (відео)

Він став першим надзвуковим літаком, який подолав звуковий бар'єр і побив рекорд.

Автономний ракетний літак Mk-II Aurora подолав звуковий бар’єр зі швидкістю 1,1 Маха 12 листопада 2024 року.

Про це повідомила компанія Dawn Aerospace.

Це стало знаковим моментом у відродженні комерційних надзвукових польотів, які вважалися втраченими після зняття з експлуатації англо-французького Concorde 2003 року.

Політ Mk-II Aurora / Фото: Dawn Aerospace

Mk-II Aurora здійснив політ над аеродромом Glentanner в Новій Зеландії, досягнувши висоти 25 150 м за рекордно швидкий час — лише 118,6 секунди, що на 4,2 секунди швидше за попередній рекорд F-15. Літак також побив інші рекорди, а саме став:

найшвидшим літаком, який коли-небудь піднімався від рівня землі до 20 км.

першим надзвуковим літаком, розробленим і виготовленим у Новій Зеландії.

літаком, що досягнув найбільшої висоти, на яку підіймався літак з Нової Зеландії.

Політ Mk-II Aurora / Фото: Dawn Aerospace

Крім того, Mk-II Aurora здійснив другий політ лише через шість годин після першого.

Метою проєкту є досягнення швидкості до 3,5 Маха на межі космосу, де Mk-II Aurora буде використовуватися для досліджень мікрогравітації, атмосфери і спостереження за Землею.

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"Це досягнення підкреслює величезний потенціал ракетних літальних апаратів для досягнення небачених раніше характеристик. Під час льотного випробування 57 ми позбулися останнього основного технічного ризику в програмі "Аврора": динаміка транспортного засобу через трансзвуковий режим. Тепер ми підтвердили, що "Аврора" є найвищою швидкістю набору висоти, коли-небудь створеної. Ця віха закладає основу для того, щоб "Аврора" став найвищим і найшвидшим літаком у світі та прокладає шлях для першого оперативного гіперзвукового літака, переосмислюючи те, що можливо в авіації", — зазначив гендиректор Dawn Aerospace Стефан Пауел.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли "Матір Богів" та розшифрували 2600-річний напис.

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