Cпекотний липень розтопив Гренландський крижаний щит та нагрів океани до рекордного рівня

Спека у липні вельми стурбувала учених-кліматологів. Втім, учені вважають, що пекельна спека на Землі ще не досягла свого піка.

Про це пише Daily Mail.

Вчені заявили, що через спеку потоншав Гренландський крижаний щит.

Дослідники зазначають, щозими на крижаному щиті Гренландії випадає сніг, який влітку служить захисним шаром для льодовикового льоду під ним. Однак тепер учені вважають, що спекотніші літні температури зменшують кількість снігового покриву і роблять лід більш схильним до танення, а це сприяє підвищенню рівня моря.

Знімки були зроблені двома супутниками Landsat 8 і Landsat 9 у межах американської програми спостереження за Землею, над якою спільно працюють NASA і Геологічна служба США (USGS). Дослідники NASA зазначають, що більш ніж у середині сезону танення 2023 року в Гренландії "відбулася істотна трансформація" снігового покриву.

Океани нагрілися до рекордного рівня

Цього тижня середньодобова глобальна температура поверхні моря побила рекорд і досягла +20,96 °C, що значно вище за нормальний показник для серпня.

Про це пише BBC, посилаючись на службу кліматичних змін ЄС Copernicus.

Океани є важливим регулятором клімату, бо вони поглинають тепло, виробляють половину земного кисню та впливають на погоду. Тепла вода поглинає менше вуглекислого газу, тому планета сильніше нагрівається. До того ж висока температура океану прискорює танення льодовиків і відповідно підвищення рівня моря.

Рекордна спека у світі повʼязана зі змінами клімату

Учені з World Weather Attribution провели дослідження щодо екстремальної спеки цьогоріч у Європі, Північній Америці та Китаї. Вони повʼязують її з кліматичними змінами, спричиненими діями людини.

За висновками дослідників, діяльність людей зіграла "абсолютно вирішальну" роль в екстремальних хвилях спеки, що продовжує бити рекорди в різних країнах.

World Weather Attribution підрахувала, що зростання концентрації парникових газів зробило хвилю спеки в Європі на 2,5 градуса гарячішою, ніж це було б без них. Парникові гази також підвищили температуру в Північній Америці на два градуси, а в Китаї — на один.

Науковці припускають, що тривалі періоди екстремальної спеки, імовірно, повторюватимуться кожні два-пʼять років, якщо середня глобальна температура на 2 градуси перевищить доіндустріальний рівень. Наразі вона зросла на понад 1,1 градуса.

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