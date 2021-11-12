Crew Dragon-3 успішно стикувався з МКС: екіпаж корабля перейшов на її борт

Crew Dragon-3 успішно стикувався з МКС: екіпаж корабля перейшов на її борт

Вони працюватимуть на станції шість місяців.

Екіпаж американського пілотованого корабля Crew Dragon-3 компанії SpaceX після стикування з Міжнародною космічною станцією перейшов на її борт.

Про це повідомляє NASA.

Стикування було здійснено в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегмента станції через 21 годину після запуску корабля на орбіту.

У складі екіпажу Crew Dragon-3 на МКС прибули астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер. Вони працюватимуть на станції шість місяців – до квітня 2022 року. На станції екіпаж корабля зустрічали астронавт NASA Марк Ванде Хай та космонавти "Роскосмосу" Антон Шкаплеров та Петро Дубов.

Запуск Crew Dragon-3 за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Він проведений у рамках комерційної пілотованої програми NASA та контракту з компанією SpaceX. За оцінкою американської космічної агенції, вартість кожного місця астронавта в кораблі становить близько 58 млн дол.

Це вже третій регулярний пілотований політ до МКС нового американського пілотованого корабля багаторазового використання.

Читайте також:

Новини світу: Crew Dragon від компанії SpaceX підняв на земну орбіту чотирьох астронавтів

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання