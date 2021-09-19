Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем приводнився в Атлантиці

Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем приводнився в Атлантиці

Раніше компанія SpaceX вивела на орбіту висотою 590 км з повністю непрофесійним комерційним екіпажем корабель Crew Dragon.

Космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту спустився з орбіти.

Про це заявила американська компанія SpaceX в Twitter.

Приводнення капсули багаторазового космічного корабля Crew Dragon відбулося в Атлантиці поблизу Флориди.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якого складається виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів. Корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9.

Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекмана — засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор — педагог, яка буде пілотом місії; Хейлі Арсеної — помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем; Крістофер Семброскі — співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.

Також читайте Астронавти на кораблі Crew Dragon успішно повернулися з космосу на Землю

Політ на орбіту був задуманий Айзекмана заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром в країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.

Новини світу: екіпаж місії "Натхнення 4" оприлюднив свої перші фотографії з орбіти

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання