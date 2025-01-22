Curiosity виявив на Марсі сліди існування стародавніх озер (фото)

Марсохід Curiosity на Марсі зафіксував хвилясті утворення в регіоні кратера Гейл, які нагадують земні озера з піщаним дном.

Про це пише Science Alert.

Рябі на поверхні Марса, за даними вчених, утворилися через рух води, яку переміщав вітер. Ця вода, ймовірно, була відкритою і не була покрита льодом. Форма ряби вказує на те, що це сталося приблизно 3,7 мільярда років тому.

Марсохід Curiosity, запущений NASA у 2011 році, досліджує район кратера Гейл із серпня 2012 року. Його головна мета — вивчення клімату й геології Марса, а також оцінка можливості існування примітивного життя у минулому. Для цього він оснащений буровими установками, камерами й інструментами для аналізу зразків ґрунту та атмосфери.

Нещодавно в журналі Science Advances команда вчених опублікувала результати, що демонструють відкриття древньої ряби на марсіанській поверхні, яка, ймовірно, утворилася у водоймах із рідкою водою. Ця рябь, подібна до хвилястих утворень на пляжах чи дні озер Землі, виникла 3,7 мільярда років тому під дією вітру на неглибокі водойми. Висота ряби становить 6 мм, а відстань між хвилями — 4–5 см, що свідчить про те, що глибина озера не перевищувала 2 метрів.

На Марсі могла бути вода / Фото: Sciencealert

Два набори ряби були знайдені в різних регіонах кратера: один — у зоні колишніх піщаних дюн, другий — у скелях із сульфатами. Це доводить, що тепла й щільна атмосфера існувала на Марсі кілька разів або протягом тривалого періоду.

Ці відкриття допомагають дослідникам краще зрозуміти палеоклімат планети. Раніше марсоходом Opportunity також були зафіксовані подібні утворення, але тоді природа водойм залишалася невизначеною. Однак нові дані підтверджують, що в ранній історії Марса могли існувати водойми з рідкою водою, розкидані по всій планеті.

Марс — четверта планета Сонячної системи, відома своїм червоним кольором через оксид заліза на поверхні. Вона належить до планет земної групи й має схожість із Землею: там є долини, вулкани й сліди висохлих русел річок. Але на цьому подібності закінчуються — атмосфера Марса непридатна для дихання, його поверхня холодна й суха, а полярні шапки складаються переважно з льоду вуглекислого газу.

Марс завжди викликав особливий інтерес, зокрема завдяки припущенням про можливість існування там життя. Останнім часом з'явилися свідчення, що колись ця планета могла бути придатною для життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дослідили найстаріший марсіанський метеорит і з'ясували, що вода на Марсі могла існувати раніше, ніж це вважалося раніше.

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