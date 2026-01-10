- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Curiosity зробив знімок Марса, що нагадує захід сонця на Землі
Приголомшливий краєвид марсохід NASA зафіксував на горі, на яку він піднімався понад десять років.
Марсохід NASA Curiosity переслав панорамне фото, яке дає уявлення про те, який пейзаж був би на Марсі під небом, схожим на земне. Зображення з Червоної планети може нагадувати земний захід сонця.
Про це пише USA Today.
У листопаді 2025 року чорно-білі навігаційні камери ровера двічі зафіксували краєвид у два різні марсіанські дні.
Пізніше ці фото об’єднали у панораму, до якої було додано колір для художньої інтерпретації сцени, причому синій колір представляє ранкову панораму, а жовтий — денну.
Як зазначили в NASA, додавання кольору до таких об’єднаних зображень допомагає виділити різні деталі в ландшафті.
Кінцевий продукт, здається, чимось нагадує схід або захід сонця на Землі.
Коли Curiosity зробив знімки, він перебував на вершині хребта гори Шарп заввишки 4,8 км. Ця гора піднімається з дна кратера Гейл, де марсохід приземлився 14 років тому.
Нагадаємо, раніше місія NASA Perseverance використала ясний день без пилу, щоб зафіксувати одну з найдеталізованіших панорам Червоної планети. На знімках видно об’єкти на відстані до 65 км від місця перебування марсохода.