Curiosity зробив знімок Марса, що нагадує захід сонця на Землі

Краєвид на Марсі / © NASA

Марсохід NASA Curiosity переслав панорамне фото, яке дає уявлення про те, який пейзаж був би на Марсі під небом, схожим на земне. Зображення з Червоної планети може нагадувати земний захід сонця.

Про це пише USA Today.

Приголомшливий краєвид марсохід NASA зафіксував на горі, на яку він піднімався понад десять років.

У листопаді 2025 року чорно-білі навігаційні камери ровера двічі зафіксували краєвид у два різні марсіанські дні.

Пізніше ці фото об’єднали у панораму, до якої було додано колір для художньої інтерпретації сцени, причому синій колір представляє ранкову панораму, а жовтий — денну.

Як зазначили в NASA, додавання кольору до таких об’єднаних зображень допомагає виділити різні деталі в ландшафті.

Кінцевий продукт, здається, чимось нагадує схід або захід сонця на Землі.

Коли Curiosity зробив знімки, він перебував на вершині хребта гори Шарп заввишки 4,8 км. Ця гора піднімається з дна кратера Гейл, де марсохід приземлився 14 років тому.

Нагадаємо, раніше місія NASA Perseverance використала ясний день без пилу, щоб зафіксувати одну з найдеталізованіших панорам Червоної планети. На знімках видно об’єкти на відстані до 65 км від місця перебування марсохода.