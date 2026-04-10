Давні родичі ссавців відкладали яйця: що показала знахідка з Африки

Реконструкція ембріона лістрозавра. Авторство: Жульєн Бенуа та Софі Врар

Палеонтологи отримали підтвердження того, що ранні родичі ссавців розмножувалися, відкладаючи яйця. Йдеться про лістрозавра — травоїдну тварину, яка жила після масового вимирання наприкінці пермського періоду та відіграла важливу роль в еволюції.

Висновки дослідження базуються на аналізі скам’янілого яйця віком близько 250 мільйонів років, знайденого у басейні Кару в Південній Африці. Цей регіон відомий великою кількістю давніх викопних решток. Сам зразок виявили ще майже 17 років тому під час розкопок: спершу він виглядав як невеликий уламок із крихітними фрагментами кісток. Після ретельної підготовки стало зрозуміло, що всередині міститься згорнуте дитинча лістрозавра.

Довгий час дослідники не могли остаточно підтвердити свої припущення через відсутність необхідних технологій. Лише із розвитком синхротронної рентгенівської комп’ютерної томографії з’явилася можливість детально вивчити знахідку. Для цього скам’янілість дослідили у Європейському центрі синхротронного випромінювання у Франції.

Під час аналізу вчені виявили ключову деталь — незрощену нижню щелепу ембріона. Ця частина скелета формується та зростається вже на пізніших етапах розвитку, коли тварина здатна самостійно харчуватися. Відсутність зрощення свідчить про те, що особина ще не була повністю сформованою і перебувала на ранній стадії розвитку.

Саме це дозволило зробити висновок: лістрозавр на момент загибелі ще знаходився всередині яйця. Дослідники припускають, що ці тварини відкладали яйця з м’якою шкаралупою, тому подібні скам’янілості зберігаються вкрай рідко.

Лістрозаври з’явилися після масового вимирання наприкінці пермського періоду близько 252 мільйонів років тому. Тоді, за оцінками вчених, зникла значна частина життя на планеті, зокрема близько 70% наземних хребетних. Попри це, лістрозаври змогли вижити й поширитися, адаптувавшись до складних умов — високих температур і частих посух.

Дослідники також звертають увагу, що яйце є відносно великим порівняно з розмірами тіла тварини. Такі яйця містять більше жовтка, який забезпечує ембріон поживними речовинами без потреби у додатковому догляді. Крім того, більший об’єм міг підвищувати стійкість до висихання, що було важливим у нестабільному кліматі того часу.

Науковці вважають, що дитинчата лістрозаврів могли вилуплюватися вже достатньо розвиненими, щоб швидко адаптуватися до довкілля. Отримані результати допомагають заповнити прогалину в розумінні еволюції ссавців і дають нові дані про механізми виживання видів у періоди різких змін клімату.

