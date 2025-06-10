Давні сліди динозаврів в Бразилії та Камеруні змінили уявлення про рух континентів

Сліди динозаврів / © earth.com

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Дослідники виявили майже ідентичні сліди динозаврів у північному Камеруні та північно-східній Бразилії. Ці знахідки підтверджують: 120 мільйонів років тому Африка та Південна Америка були єдиним суходолом, а динозаври вільно мандрували між континентами.

Про це повідомило видання earth.com.

На протилежних сторонах Атлантичного океану — в басейні Кум на півночі Камеруну та в регіоні Борборема в Бразилії — науковці виявили понад 260 скам’янілих слідів динозаврів. Вони датуються крейдяним періодом і належать переважно трипалим тероподам — швидким м’ясоїдним хижакам. Також знайдено сліди завроподів і орнітоподів, що свідчить про наявність стада травоїдних.

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Усі сліди сформувалися на м’якому річковому мулі приблизно 120 мільйонів років тому — ще до того, як почалося утворення Атлантичного океану. На той час території сучасного Камеруну та Бразилії були частинами єдиного континенту — Гондвани, який тільки почав розколюватися на частини. Зараз ці дві місцевості розділяють понад 3700 миль.

Відкриття дозволило вченим реконструювати давній «коридор розселення», що пролягав болотистими річковими долинами. Ці природні магістралі давали воду, укриття та їжу. Разом з цим у відкладеннях поруч зі слідами збереглися рештки черепах, крокодилів, риб та навіть ранніх ссавців — наприклад, Abelodon abeli, що має значення для дослідження еволюції сучасних тварин.

Басейни Кум і Бабурі-Фігуїл в Камеруні є напівграбеновими структурами — ділянками земної кори, що опустилися між розломами. Їхні аналоги в Бразилії зберігають сліди з надзвичайною деталізацією, зокрема відбитки шкіри та кігтів.

Ці геологічні пам’ятки стали не лише доказом того, що динозаври подорожували ще єдиною сушею, а й важливим інструментом для моделювання тектонічних процесів минулого. Сьогодні ці дані допомагають прогнозувати розташування корисних копалин, водоносних горизонтів та адаптацію живих істот до змін довкілля.

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