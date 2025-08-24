Давня монета з обличчям Ісуса може змінити ставлення до найвідомішого християнського артефакту

Константинопольська монета 10 століття, ймовірно, викарбовувалась як копія ліка Ісуса з Туринської плащаниці, що доводить її справжність / © The Daily Mail

Давня монета з «реальним обличчям» Ісуса може довести, що найбільш дискутоване питання християнства нарешті отримає правдиву відповідь. Ця монета кидає виклик скептикам, які стверджують, що Туринська плащаниця є середньовічною підробкою.

Про це пише Daily Mail.

Радіовуглецеве датування 1988 року віднесло Плащаницю до періоду між 1260 та 1390 роками нашої ери, що, здавалося б, беззаперечно спростовувало твердження, що цей артефакт був похоронним саваном Христа. Однак деякі дослідники наполягали, що протестовані зразки були взяті з ділянок тканини, які були відремонтовані протягом цього періоду.

Зв’язок між монетою та Плащаницею

Бронзовий фоліс, викарбуваний у Константинополі між 969 і 976 роками нашої ери, має вражальну схожість із зображенням обличчя на Плащаниці.

Джастін Робінсон, історик з The London Mint Office, приватної компанії, яка продає пам’ятні монети та медалі для колекціонерів, зазначає, що крихітний портрет на монеті, розміром в один сантиметр, дивовижно відтворює характерну хрестоподібну форму, утворену бровами, чолом і носом, що майже ідентична рисам, які можна побачити на Плащаниці.

«На мою думку, очевидна схожість між монетою та обличчям на Туринській плащаниці показує, що бачили гравери в Константинополі [де демонструвалася Плащаниця — ред.] у десятому столітті. Якщо гравери монет копіювали обличчя на Плащаниці в десятому столітті, то це свідчить про те, що Плащаниця не може бути пізньосередньовічною підробкою», — пояснив Робінсон, який придбав монету в 2018 році.

Деталі, що свідчать про справжність

Майкл Ковальський, провідний експерт з Туринської плащаниці, розповів журналістам, що портрет Ісуса на монеті має деякі характерні риси, які, «здається, були скопійовані безпосередньо з Плащаниці», включаючи дві довгі пасма волосся на лівій стороні голови.

«Мені особливо важко зрозуміти, чому гравер створив би зображення з довшим волоссям з одного боку, якщо він не скопіював те, що вважалося справжнім образом Ісуса», — зазначив Ковальський.

Монета також містить написи, що підкреслюють її священне значення: навколо обличчя написано «Бог з нами», а на звороті — «Ісус Христос, Цар царів».

Робінсон також зазначив, що зображення містить характерну мітку на правій щоці, невеликий квадрат під вусами та роздвоєну бороду, з довгим волоссям, що звисає з обох боків, і двома паралельними пасмами внизу зліва — деталі, які сильно перегукуються з Плащаницею.

«Я вважаю це переконливим доказом того, що гравери монет у Константинополі ретельно скопіювали обличчя», — сказав Робінсон.

Історик підкреслив недоліки радіовуглецевого датування Плащаниці, сказавши, що зразок, протестований у 1988 році, був узятий з кута Плащаниці, який ремонтували у середні віки для зміцнення тканини.

«Кут Плащаниці часто тримали священники годинами під час публічних показів, століттями піддаючи тканину впливу дотиків, поту та зношування. Крім того, вчені відзначають, що вогонь може спотворити результати вуглецевого аналізу, а Плащаниця була сильно пошкоджена під час пожежі в 1532 році», — продовжив Робінсон.

Він наголосив, що зі всіма цими особливостями монета «надто сильно нагадує Плащаницю, щоб це можна було відкинути це, як випадковість».