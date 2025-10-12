Давня таємниця пірамід нарешті розкрита: вчені знайшли сліди гідравлічного механізму

Піраміда в Єгипті / © Фото з відкритих джерел

Протягом тисячоліть люди намагалися розгадати, як стародавні єгиптяни зводили свої гігантські піраміди. Теорії змови і навіть припущення про позаземне втручання кружляли навколо цього питання, але жодної конкретної відповіді не було.

Про це розповідає UNILAD.

Тепер експерти, які досліджували Ступінчасту піраміду Джосера в Саккарі, розкрили один із ключових секретів стародавніх майстрів. Вчені дійшли висновку, що для підняття масивних кам’яних блоків на місце використовувався гідравлічний підйомний механізм.

Вивчаючи внутрішню структуру піраміди та навколишні вододіли, дослідники виявили сліди греблі та тимчасового озера, що могли слугувати частиною системи для переміщення каміння. Вода забезпечувала тиск для підйому блоків і їхнього точного встановлення у характерну пірамідальну форму.

Автори відкриття зазначають, що південна частина рову містила спеціальну конструкцію з відсіками для регулювання потоку води та очищення, що свідчить про високий рівень гідравлічного знання давніх єгиптян.

“Це відкриття показує, що давні архітектори використовували гідравліку не лише для зрошення, а й для зведення величезних кам’яних споруд”, – підкреслюють вчені.

Ступінчаста піраміда Джосера, однією з найстаріших пірамід Єгипту (близько 5000 років), тепер відкриває нам ще одну грань своєї неймовірної інженерної досконалості.