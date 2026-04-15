Давній гризун-гігант важив пів тонни та мав укус, здатний ламати кістки: що відомо

Josephoartigasia monesi. Фото: Nobu Tamura/CC BY 3.0

Найбільший гризун, який коли-небудь існував на Землі, міг важити майже пів тонни та вирізнявся дуже сильним укусом. Йдеться про Josephoartigasia monesi — вимерлий вид, що жив у Південній Америці кілька мільйонів років тому.

Про це повідомило видання Iflscience.

Цей гігантський гризун був описаний ученими 2008 року на основі майже повного скам’янілого черепа, знайденого ще 1987 року в Уругваї. Знахідка тривалий час зберігалася в музеї, доки її знову не відкрив куратор музею. За оцінками вчених, тварина жила приблизно від 4 до 2 мільйонів років тому.

Попри статус найбільшого гризуна в історії, точні розміри J. monesi залишаються предметом дискусій. Ранні оцінки припускали масу від 468 кг до понад 2,5 тонни, однак пізніші дослідження значно скоригували ці дані. Зокрема, у 2022 році вчені дійшли висновку, що вага тварини становила близько 480 кг. Розбіжності пояснюють тим, що попередні розрахунки не враховували нелінійний зв’язок між розміром черепа і масою тіла.

За формою тіла цей гризун, імовірно, більше нагадував сучасного пакарану (Dinomys branickii), а не звичних пацюків чи капібар. Водночас його розміри значно перевищували будь-яких сучасних представників цієї групи.

Окрему увагу дослідників привертає сила укусу цієї тварини. За результатами моделювання, проведеного 2015 року, укус J. monesi міг сягати близько 1389 ньютонів на різцях і понад 4000 ньютонів на корінних зубах. Для порівняння, приблизно така сила потрібна, щоб зламати стегнову кістку людини.

Водночас вчені припускають, що цей потужний укус використовувався не для полювання, а переважно для обробки твердої рослинності, викопування коріння та, ймовірно, для захисту.

Рештки Josephoartigasia monesi. Фото: Андрес Ріндеркнехт/CC BY 4.0

