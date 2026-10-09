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- Наука та IT
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Давній перстень із написом може пролити нове світло на розповідь про розп’яття Ісуса
Стародавній перстень-печатка, знайдений у Юдеї, знову опинився в центрі уваги науковців.
Учені вирішили дослідити мідний перстень, який виявили в 1960-х роках у фортеці в Юдейській пустелі. На ньому вигравірувано ім’я «Понтій Пілат» — так звали римського намісника Юдеї, який мав усі повноваження юридичної та військової влади, необхідні для того, щоб розпорядитися про розп’яття Ісуса.
Про це пише Daily Mail.
Протягом десятиліть знахідка зберігалася у сховищі, а 2018 року ізраїльські дослідники припустили, що напис ΠΙΛΑΤΟ може бути пов’язаний із Понтієм Пілатом або кимось із його адміністрації. Про можливого власника артефакту дослідникові підказали не лише літери, а й сам виріб. Перстень зроблено з недорогого мідного сплаву, тоді як високопоставлені представники римської влади користувалися золотими печатками або прикрасами з дорогоцінним камінням.
Дослідники не виключають, що Пілат, очевидно, ніколи не носив цей перстень. Найімовірніше, прикраса належала службовцю нижчого рангу, який виконував адміністративні завдання за дорученням намісника.
Фахівець з раннього християнства з Бірмінгемського університету Кандіда Мосс зазначає, що таке тлумачення може пояснити одну з деталей опису розп’яття Ісуса в Євангелії від Івана.
У 19-му розділі Євангелія від Івана описується табличка, прикріплена до хреста Ісуса, з написом: «Ісус Назарянин, Цар Юдейський». У Біблії сказано, що її підготував Пілат, однак Мосс вважає, що намісник доручив це завдання комусь із підлеглих.
Раніше повідомлялося, що археологи знайшли «неземний» метал у перснях віком до 3800 років.