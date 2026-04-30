Давній тропічний ліс зберігся в залізній породі: сенсаційне відкриття вчених

Багата на залізо порода зберегла древній тропічний ліс у деталях, що вражають. Вчені виявили, що багата на залізо порода під австралійськими сільськогосподарськими угіддями зберегла зниклий тропічний ліс у дивовижних деталях.

Вона охоплює органи, пігменти і навіть крихітних павуків. Про це пише Earth.com.

Природа зберегла доісторичний тропічний ліс

Це відкриття перетворює звичайні на вигляд іржаво-коричневі відкладення на нову мету для мисливців за копалинами. Раніше під час польових робіт вони могли проігнорувати іржаві шари, та не тепер.

На південному сході Австралії віднайшли червоні плити. У них містяться залишки рослин, комах, павуків, риб, пір’я та крихітних форм життя.

Науковий співробітник-палеонтолог з Науково-дослідного інституту Австралійського музею (AMRI) Тара Джокич показала, що залізовмісні мінерали змогли зафіксувати м’які тканини.

Останки, що збереглися, включають внутрішні органи і деталі розміром з клітину, в той час як інші зразки демонструють деталі поверхні, втиснуті в багату залізом породу.

Найвідоміші м’які скам’янілості походять з тихих мулів, вулканічного попелу, вапняку або дрібних порід. Ці середовища швидко ховають тіла та ізолюють доступ кисню. На новому дослідницькому об’єкті Макгратс-Флет тіла знаходяться всередині ферикрету, твердої породи, зцементованої мінералами заліза.

Багаті на залізо відкладення зазвичай є ознакою вивітрювання, повільного руйнування породи поблизу поверхні. У цьому ж випадку той самий матеріал став середовищем для утворення скам’янілостей. Це ставить під сумнів звичку зосереджуватися лише на знайомих породах та ігнорувати незвичайні родовища.

Між 11 і 16 мільйонами років тому в Новому Південному Уельсі, штаті на південному сході Австралії, ріс вологий тропічний ліс. Тисячі скам’янілостей з цього місця, які збереглися, свідчать про активну екосистему, яка зараз похована під сільськогосподарськими угіддями.

Це вкрай рідкісна знахідка з часів, коли Австралія була вологішою та закритішою.

Червоні шари плит дослідили під мікроскопом. Вони складаються переважно з гетиту — залізного мінералу, який може утворювати часточки кольору іржі. Коли ці мікрочастинки покривали тіла та заповнювали тканини, вони зберігали шкірку листя, поверхню пилку, очі комах та кольорові клітини риб.

Тверді речовини та тварини мали гірший результат, адже кисла, бідна на кисень, природна вода могла розчинити або пошкодити мушлі, зуби та деякі кістки, перш ніж вони встигли закам’яніти.

Науковці припустили, що скам’янілості, найімовірніше, утворилися в озері. Тепла, волога погода розрушила сусідній базальт, темну вулканічну породу, багату на залізо, а кислі ґрунтові води перенесли розчинене залізо вниз по схилу.

«Ферикрет — це не просто продукт вивітрювання, а виняткове середовище для збереження скам’янілостей», — написала Джокіч.

Тепер дослідники з Австралії не ігноруватимуть пошуки минулого у таких кам’яних брилах. Перспективні місця матимуть тонкошаровий ферикрет, старі русла річок та багаті на залізо вулканічні породи поблизу.

Макгратс-Флет поєднує втрачений тропічний ліс, незвичайну хімію та поховане залізо в один чіткий урок: збереження може відбуватися у породах, яким вчені колись не довіряли.

