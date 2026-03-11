Давній жах Карпат: вулкан Чомад, що колись нищив усе навколо, може знову прокинутися

Вулкан / © Associated Press

Історія Карпатського басейну, який нині здається спокійним регіоном для туризму, приховує сліди масштабних катастроф. Близько 30 тисяч років тому тут відбулося потужне вибухове виверження вулкана Чомад, наслідки якого могли відчути далеко за межами сучасної Трансильванії.

Про це повідомило видання promotions.hu.

Одним із наймолодших вулканів цього регіону вважається Чомад, розташований у Секейфельді на території сучасної Трансильванії. Востаннє він вивергався приблизно 30 тисяч років тому, і, за даними науковців, це було не спокійне витікання лави, а потужне вибухове виверження.

Сьогодні у кратері вулкана розташоване озеро Святої Анни, однак колись цей ландшафт формували потоки лави, вибухи та хмари попелу. Під час вивержень у повітря піднімалися великі об’єми вулканічних уламків і попелу, які вітер міг переносити на сотні й навіть тисячі кілометрів.

Сліди тих подій геологи знаходять у різних частинах Європи, зокрема у молодих осадових шарах Румунії. Це свідчить, що виверження могло вплинути не лише на навколишні території, а й на значну частину континенту.

Особливість вулкана Чомад у тому, що з геологічного погляду він ще не вважається повністю згаслим. Дослідження угорських і румунських учених показують: під вулканом досі є розплавлена магма. Наразі вона не здатна спричинити нове виверження, однак теоретично така можливість у майбутньому існує.

Науковці припускають, що за масштабами давнє виверження могло нагадувати катастрофи, подібні до тих, які спричиняв Везувій в Італії. Потужні вибухи викидали в атмосферу пемзу, каміння та попіл, що падали на землю за десятки кілометрів від вулкана.

Саме тому дослідження вулканічної історії Карпатського басейну має велике значення. Воно допомагає вченим зрозуміти, як поводяться довгий час сплячі вулкани і які ознаки можуть свідчити про їхню можливу активізацію в майбутньому.

