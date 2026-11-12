Давно втрачений космічний корабель може наближатися до Землі: загадковий об’єкт прискорюється

Загадковий об’єкт, який наближається до Землі, може бути загубленим космічним кораблем / © Getty Images

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Астрономи зафіксували незвичайне прискорення космічного об’єкта 1998 KY26, який наближається до Землі. Поки дослідники намагаються пояснити його рух, професор Гарвардського університету висунув несподівану версію: це може бути радянський космічний апарат, який зник майже 40 років тому.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Об’єкт 1998 KY26, який раніше вважали звичайним навколоземним астероїдом, рухається не зовсім так, як передбачають розрахунки. Дослідники з Технологічного інституту Джорджії встановили, що його траєкторія змінюється під впливом додаткового прискорення, яке неможливо пояснити лише гравітацією Сонця та планет.

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Діаметр загадкового тіла становить приблизно 10 метрів, а повний оберт навколо власної осі воно здійснює лише за 5,35 хвилини. За наведеними даними, 2028 року об’єкт пройде приблизно за 51 мільйон кілометрів від Землі, а 2039-го наблизиться до 16 мільйонів кілометрів.

Чому загадковий об’єкт прискорюється

Ще 2023 року астрономи, проаналізувавши спостереження за попередні 25 років, виявили невелике, але постійне прискорення 1998 KY26.

Раніше вчені припускали, що всередині астероїда може міститися лід, який поступово перетворюється на газ і, виходячи назовні, впливає на його рух. Однак нове дослідження Корбіна Хансена та Масатоші Хірабаяші, опубліковане в журналі Icarus, поставило це пояснення під сумнів.

За висновками дослідників, температура об’єкта надто висока для тривалого збереження водяного льоду. Тому вчені припускають, що 1998 KY26 є зневодненим астероїдом, а його незвичайне прискорення потребує іншого пояснення.

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Чи може астероїд бути загубленим кораблем СРСР

Професор Гарвардського університету Аві Леб запропонував альтернативну гіпотезу. На його думку, 1998 KY26 може виявитися радянським космічним апаратом «Фобос-1», який запустили до Марса 1988 року, але зв’язок із ним втратили вже за кілька місяців.

Леб разом із колегами Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом звернув увагу на розміри, яскравість, швидкість обертання та орбіту об’єкта. Науковці припустили, що додаткове прискорення може виникати через тиск сонячного випромінювання на металеві поверхні та сонячні панелі апарата.

Крім того, створена дослідниками тривимірна модель «Фобоса-1» продемонструвала подібність до змін яскравості, які астрономи спостерігали в 1998 KY26.

Водночас версія про радянське походження об’єкта залишається гіпотезою, а не доведеним фактом.

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Коли вчені зможуть розкрити таємницю

Допомогти встановити справжню природу 1998 KY26 може японський космічний апарат «Хаябуса-2», який має дослідити об’єкт 2031 року.

Раніше цей зонд успішно зібрав зразки астероїда Рюгу та доставив їх на Землю 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Земля могла б залишатися придатною для життя, навіть якби воно на ній ніколи не виникло. До такого висновку дійшли вчені, які змоделювали розвиток планети протягом приблизно п’яти мільярдів років.

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