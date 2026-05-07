Давнє місто було більшим за Лондон, але раптово зникло: що знайшли археологи

Це було найбільше доісторичне місто корінних американців на північ від Мексики. / © Getty

Кахокія — одне з найбільших давніх міст Північної Америки — колись могла бути за розмірами й значенням співставною з найбільшими міськими центрами свого часу. Її називають «земною Атлантидою» Америки: місто процвітало, мало складну структуру, земляні кургани, релігійні центри та численні поховання, але згодом було покинуте за загадкових обставин.

Кахокія розташовувалася приблизно за 13 кілометрів від сучасного Сент-Луїса. Її збудували представники міссісіпської культури — корінні народи, які населяли значну частину території сучасних США.

На піку розвитку, приблизно близько 1100 року, у місті могло жити від 10 до 20 тисяч людей. Це робило Кахокію одним із найбільших населених пунктів Північної Америки доколумбової доби. За оцінками дослідників, за кількістю населення вона могла не поступатися тодішнім Лондону чи Парижу.

Археологи вважають, що місто не розросталося хаотично, а було сплановане від самого початку. У Кахокії були громадські площі, житлові райони, ритуальні простори та понад сотня земляних курганів, створених вручну.

Найбільший із них — так званий Курган Монахів — сягає близько 30 метрів заввишки й займає площу приблизно 14 акрів. Для його спорудження, за оцінками вчених, жителі міста перемістили мільйони кубічних метрів землі, використовуючи плетені кошики.

Дослідники також зазначають, що Кахокія була дуже різноманітним містом. Частина її мешканців походила з інших регіонів і племен. Це свідчить, що місто могло бути важливим політичним, торговельним або релігійним центром.

Стара будівля суду Кахокії. / © Getty Images

Одна з гіпотез пояснює, що Кахокія могла виконувати роль місця паломництва. Її розташування у заплаві річки могло бути не найзручнішим для постійного життя, але важливим для ритуалів і зібрань. Деякі споруди, ймовірно, мали астрономічне значення та використовувалися для визначення сонцестоянь.

Водночас у Кахокії знайшли й моторошні свідчення. Археологи виявили масові поховання, де були рештки переважно молодих жінок. Частина з них, за припущеннями дослідників, могла стати жертвами ритуальних убивств. Також були знайдені тіла чоловіків із ознаками насильницької смерті.

Причини занепаду міста досі залишаються предметом дискусій. До 1350 року Кахокія була фактично покинута. Археологи не знайшли переконливих доказів масштабного зовнішнього вторгнення чи війни. Це змушує частину дослідників припускати, що криза могла виникнути всередині самого суспільства.

Серед можливих причин називають внутрішні конфлікти, соціальну напругу, екологічні проблеми, виснаження ресурсів або зміни клімату. Водночас остаточної відповіді, чому одне з найрозвиненіших міст доколумбової Америки зникло, досі немає.

Перші європейці побачили ці місця вже після занепаду Кахокії. Історії про місто майже не збереглися в усних переказах корінних народів, що лише додає загадковості його долі.

Сьогодні Кахокія залишається одним із найважливіших археологічних комплексів Північної Америки — містом, яке свідчить, що задовго до прибуття європейців на континенті існували складні, багатолюдні й добре організовані центри цивілізації.

