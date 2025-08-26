Давньоримська інженерія: вчені знайшли 1700-річну лазню з теплою підлогою

Давньоримська лазня / Ілюстративне фото

Археологи на сході Туреччини виявили 1700-річну римську лазню, обладнану передовою системою підігріву підлоги. Ця рідкісна археологічна знахідка розкриває нові деталі про давньоримську інженерію та повсякденне життя в регіоні.

Про це пише Arkeonews.

Відкриття зробили випадково 2023 року, коли фермер із села Салкайя в провінції Елязиг натрапив на шматок мозаїки, коли копав яму для саджанців. Випадкова знахідка незабаром перетворилася на великий археологічний проєкт, що координується Міністерством культури та туризму Туреччини. Розкопки виявили залишки комплексу римських лазень, що датуються приблизно III століттям нашої ери.

Завдяки використанню георадара, археологи обстежили прилеглу територію, щоб виявити інші приховані споруди. Те, що вони розкопали, виявилось справжнім дивом: кальдарій, або приміщення для гарячого купання в лазні, з доказами передової римської системи опалення, що зберігся напрочуд добре.

Гіпокауст: давня інновація в опаленні

Ці розкопки виявили мережу невеликих колон (suspensurae) під підлогою лазні — це ознака системи гіпокаусту. Це геніальна римська технологія, яка забезпечувала центральне опалення майже два тисячоліття тому. Гаряче повітря, що надходило від печі, циркулювало під піднятою підлогою і через канали, вбудовані в стіни. Ця система нагрівала як підлогу, так і стіни, створюючи тепле і вологе середовище, ідеальне для купання.

«Невеликі колони, які ми бачимо тут, підтримували систему гіпокаусту, яка забезпечувала опалення підлоги та стін. Це одна з визначальних особливостей римської архітектури, що підкреслює передову інженерію того періоду», — пояснив археолог Емре Чайир, який керує розкопками.

За його словами, це відкриття є першою римською лазнею, знайденою в провінції Елязиг, що робить її унікальним доповненням до багатої археологічної спадщини Анатолії. Наявність такої складної структури свідчить про те, що в цьому регіоні колись було розвинене поселення, а не просто сільська місцевість. Лазня, крім свого прямого призначення, була центром соціального, культурного та політичного життя.

Культурне значення та збереження спадщини

«Наші зусилля зосереджені на захисті цієї культурної спадщини та передання її в майбутнє. Лазня, з її кальдарієм та системою гіпокаусту, є прямим свідченням давньоримського повсякденного життя та архітектурної винахідливості», — підкреслив Чайир.

Розкопки продовжуються під наглядом Дирекції музею Елязига, з метою збереження об’єкта для майбутніх поколінь. Очікується, що після повного вивчення та консервації римська лазня та її мозаїки стануть важливою принадою для культурного туризму в регіоні.

Нагадаємо, у затопленому місті знайшли лазні віком понад 2000 років. Археологи вважають, що їм вдалося знайти банний комплекс, який колись належав відомому давньоримському політику та оратору Цицерону.