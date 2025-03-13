Дайвер ледь не загинув через красиву мушлю: вчені пояснили небезпеку

Океан приховує безліч дивовижних створінь, проте деякі з них можуть бути смертельно небезпечними. Нещодавно один дайвер, коли плавав в Червоному морі, натрапив на красиву мушлю, яка привернула його увагу. Він вирішив підняти її з дна та забрати додому як сувенір. Але, відчувши всередині легкий рух, передумав і повернув знахідку назад.

Про це повідомило видання IFLScience.

Через деякий час чоловік опублікував фото мушлі в мережі. На знімок звернули увагу біологи, які одразу ж розпізнали в ній небезпечного мешканця морів. Виявилося, що дайвер взяв до рук не просто мушлю, а притулок для одного з найнебезпечніших молюсків – конусного равлика.

Ці створіння мають вигляд невинний, але насправді вони є хижаками. Вони оснащені особливим органом – радулою, яка працює як спис, що вводить потужний паралітичний токсин.

Серед численних видів конусних равликів особливо небезпечними є текстильний (Conus textile) та географічний (Conus geographus). Їхня отрута настільки сильна, що може викликати параліч та зупинку дихання. Наразі не існує протиотрути, а тому шанс вижити після такого укусу залежить лише від швидкості надання медичної допомоги.

Хоча зафіксовано менше ніж 100 смертельних випадків, ризик залишається високим, і науковці наголошують: краще не торкатися незнайомих морських створінь, навіть якщо вони здаються безпечними.

Нагадаємо, вчені відкрили понад сотню нових супутників Сатурна.

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