Дайвер натрапив на істоту з глибин, що нагадує морське чудовисько: що відомо (фото)

Рідкісна глибоководна риба / © скриншот з відео

Біля узбережжя британського Корнуоллу дайвер випадково зустрів рідкісну рибу, яка за виглядом нагадує істоту з доісторичних часів.

Про це повідомило видання «What’s The Jam».

Дайвер і підводний фотограф Чарльз Худ знімав синіх акул біля Ламорни, неподалік Пензанса, коли побачив незвичну рибу просто за кілька миль від берега. Зазвичай цей вид мешкає на великій глибині, тому його поява біля поверхні вважається надзвичайно рідкісною.

«Вони рідкісні. Глибоководні рибалки іноді витягують їх далеко від берега, але зовсім не часто. Побачити його на середині води або біля поверхні дуже незвично. Я знімав різних акул у водах Корнуолла вже понад 20 років, і це єдиний раз, коли я бачив одну з них», — розповів фотограф.

У Корнуоллському фонді дикої природи припускають, що поява риби може бути пов’язана зі змінами клімату. Там підкреслили, що такі види здебільшого залишаються на глибині, далеко від людських очей, можуть жити до ста років і досягати понад двох метрів у довжину.

Це вже не перший випадок появи екзотичних істот біля Корнуоллу цього року — раніше тут фіксували сарану, богомолів і незвичних морських слимаків.

Що відомо про рідкісну рибу

Найімовірніше, дайвер зіткнувся саме з представницею затонулих риб (Polyprionidae). Це невелика група променеперих риб роду Polyprion, що утворює окрему монотипову родину в ряді Acropomatiformes.

Затонулі риби — глибоководні морські мешканці, які зазвичай тримаються біля дна океану, оселяючись у підводних печерах або поблизу уламків кораблів — звідси й їхня назва. Їхня наукова назва походить від грецьких слів poly («багато») та prion («пила») і натякає на виразні колючі плавці цих риб.

Найвідомішим видом є атлантична затонула риба (Polyprion americanus) — довгоживучий представник родини, поширений у Середземному морі, Атлантичному океані та південно-східній частині Тихого океану. Цей вид може жити понад 70–100 років і виростати до двох метрів завдовжки.

Атлантична затонула риба. Фото: Фернандо Лосада Родрігес/CC BY-SA 4.0

Нагадаємо, міжнародний союз охорони природи (МСОП) б’є на сполох: 48 646 видів тварин стоять на межі повного зникнення. Вони можуть вимерти так само як знаменитий птах додо та тасманійський тигр, якщо не вжити термінових заходів для їхнього захисту.