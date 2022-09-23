Дайвери виявили місце аварії корабля на Святій землі за 1300 років: що вони побачили  

Біля берегів Ізраїлю знайшли затонулий корабель, на борту якого також виявили стародавні горщики, що чудово збереглися, з інгредієнтами 1300-річної давності.

На думку вчених, корабель був завантажений товарами з усього Середземномор'я. Це є підтвердженням того, що торговці із західних країн везли товари до ізраїльських портів та після ісламського завоювання у VII столітті.

Про це повідомляє The Mirror.

Торгове судно з ялицею та волоськими горіхами, затонуло на мілководді, там, де наразі муніципалітет Мааган-Міхаель. Шторм міг розмити морські піски, після чого два непрофесійні дайвери помітили шматок деревини, що стирчить із дна.

Після тривалих розкопок команда археологів за допомогою підводного пилососа відкопала більшу частину дерев'яного кістяка, що зберігся, довжиною 20 і шириною 5 метрів.

У знайдених приблизно 200 амфорах був рибний соус, оливки, фініки та інжир. Також дослідники знайшли інструменти для плавання, особисті речі матросів, рештки тварин, жуків та шерсть щурів.

Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.

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