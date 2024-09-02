Дайвери знайшли 20 нових "іншопланетних" видів у незвіданій 900-метровій підводній горі – фото

Очолюване Інститутом океану Шмідта дослідження вже виявило понад 200 нових видів, а під час останньої подорожі до нового океанського гірського хребта було знайдено 20 дивних на вигляд істот.

У глибинах океанського гірського хребта було знайдено 20 нових невідомих видів, причому деякі з них мають майже "іншопланетний" вигляд.

Про це пише Daily Star.

Це дивовижне відкриття зробила команда Інституту океану ім. Шмідта, яка досліджувала нову підводну гору на хребті Наска біля західного узбережжя Південної Америки, складаючи карту. Досліджуючи глибину близько 900 метрів, команда отримала набагато більше, ніж очікувала, знайшовши 20 раніше невідомих видів морських істот.

Очолювана Інститутом океану Шмідта у партнерстві з Ocean Census і Центром картографування прибережних районів і океану/Об'єднаним гідрографічним центром при Університеті Нью-Гемпшира, команда натрапила на восьминогів, одного з яких неофіційно назвали Каспером.

Каспер / Фото: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Прессекретар сказав: "Команда вперше зняла на камеру живого кальмара Promachoteuthis, рід якого настільки рідкісний, що лише три види були описані на основі лише декількох зібраних зразків, деякі з яких датуються кінцем 1800-х років. До цього часу рід кальмарів був описаний лише на основі мертвих зразків, знайдених у сітках. Вони також задокументували восьминога Каспера, вперше цей вид був помічений у південній частині Тихого океану. Під час експедиції також були помічені два рідкісних сифонофори Bathyphysa, широко відомих як спагеті-монстри, що літають".

Знайдено 20 нових видів морських істот / Фото: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Науковий співробітник і морський технік Інституту океану Шмідта Томер Кеттер додав: "Наші знахідки підкреслюють дивовижне різноманіття цих екосистем, одночасно виявляючи прогалини в нашому розумінні того, як екосистеми підводних гір взаємопов'язані. Ми сподіваємося, що дані, зібрані під час цих експедицій, допоможуть сформувати майбутню політику, яка збереже ці незаймані екосистеми для майбутніх поколінь".

Знайдено 20 нових видів морських істот / Фото: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Від моменту початку експедицій у січні команда відкрила близько 150 раніше невідомих видів морських істот – на додачу до 1019 видів, про які вони вже знали, що мешкають у цьому регіоні.

Знайдено 20 нових видів морських істот / Фото: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Вони також знайшли нову "підводну гору" заввишки близько 3200 м, що приблизно в чотири рази більше, ніж найвища будівля світу – Бурдж-Халіфа в Дубаї.

Знайдено 20 нових видів морських істот / Фото: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

"Лише 26% морського дна було нанесено на карту з такою високою роздільною здатністю, і кожна експедиція на Фалькорі дозволяє нам дізнатися трохи більше про невідомий морський день і життя на нашій рідній планеті", - сказала докторка Джотика Вірмані.

Нагадаємо, у Тибеті виявили понад 1700 стародавніх вірусів. Вік виявлених вірусів становить понад 40 тисяч років.

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